Defiende AMLO "mañaneras" en proceso electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una disputa con el Instituto Nacional Electoral (INE) para defender la transmisión de sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral de 2021, sin embargo, el propio mandatario se pronunció a favor de esta medida en mayo de 2019.

Durante una de sus tradicionales ruedas de prensa el 28 de mayo de ese año, López Obrador dijo estar de acuerdo con la omisión de las conferencias en las entidades que celebraran elecciones en 2021, y añadió que no hacía falta que el INE le mandase una notificación.

"Estoy de acuerdo que no se transmitan las conferencias donde hay elecciones", afirmó.

En tanto, aceptó que, tras la aprobación de la revocación de mandato, sus conferencias fueran suspendidas a nivel nacional durante el proceso electoral, donde él aparecería en las boletas a fin de que la ciudadanía decida si continúa su gobierno hasta 2024 o no.

"Sí, bueno, mientras está, vamos a decir el periodo (que se supenda la transmisión)... Porque se puede informar de otra manera, no yo", dijo respecto al tema.

No obstante, a casi dos años de esa conferencia, el presidente se ha mostrado reacio a la medida planteada por el INE. Este viernes seguró que en caso de que el Instituto Nacional Electoral ordene cancelar la transmisión de las conferencias matutinas, la presidencia de la República acudirá a instancias judiciales para combatir dicha decisión e invitó a la población a opinar sobre el tema.

"Son dos cosas, primero acudir a instancias judiciales en caso de que haya una prohibición porque sería un acto de censura, sería un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar, desde el punto de vista constitucional y legal. Y lo segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos a que opinen si está bien que el INE nos silencie, si está bien que en México, en nuestro país no pueda hablar el presidente, no pueda informar".

Lo anterior, ya que el lunes se dio a conocer que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, está proponiendo que se cancele la transmisión de las conferencias durante dos meses, sin embargo, el propio consejero electoral aclaró este martes que no se ha sostenido que el Gobierno deba renunciar a su derecho a informar, pero que en tiempo electoral no se deben difundir de manera íntegra.

"Los criterios vigentes que se han aplicado en los últimos dos años, establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas, por nuestra Constitución", señaló Córdova.

Cabe destacar que en 2021 se renueva en su totalidad la Cámara de Diputados, se eligen 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.