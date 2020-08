Defiende a su amiga

Katy Perry salió en defensa de Ellen DeGeneres en Twitter, tras las acusaciones que han salido contra ella y su programa, The Ellen DeGeneres Show, de propiciar un mal ambiente laboral.

"Sé que no puedo hablar de la experiencia de otra persona además de la mía, pero quiero reconocer que sólo he tenido cosas positivas de mi tiempo con Ellen y en @theellenshow.

"Creo que todos hemos sigo testigos de la luz y lucha continua por la igualdad que ella ha traído al mundo a través de su plataforma por décadas. Te mando amor y un abrazo, amiga", escribió la intérprete.

COMENTARIOS NEGATIVOS

La esposa de la conductora, Portia de Rossi, habló por primera vez de los comentarios negativos que han salido en contra de su pareja a raíz de los reportes publicados, principalmente por BuzzFeed News, de que en el programa mantiene un ambiente tóxico para laborar, según varios ex empleados.

"A todos nuestros fanáticos: los vemos. Gracias por su apoyo", escribió De Rossi junto a una imagen con la leyenda: "Yo apoyo a Ellen".

De acuerdo con Entertainment Tonight, otros famosos que se han puesto del lado de DeGeneres son: el actor Jerry O´Connell, al compartir la misma imagen que De Rossi, y el jugador de polo Ignacio "Nacho" Figueras, que ha invitado a otros amigos famosos a apoyar a la presentadora.

GRAN SER HUMANO

"He estado esperando pacientemente a que alguien con más autoridad que yo hablen sobre lo grandioso que es el ser humano @theellenshow. He tenido mucha suerte de estar en su programa muchas veces y puedo decirles que es una máquina bien dirigida; todos fueron súper amables, no sólo conmigo sino entre sí", escribió Figueras junto a una foto de él con DeGeneres.

La semana pasada, Warner Bros. Television envió un memorando interno a los miembros que trabajan en la producción para informarles que WarnerMedia iniciaría una investigación independiente sobre los alegatos que han salido en contra de DeGeneres y de varios productores ejecutivos.