Defiende a los sÚper héroes

El editor y guionista Roy Thomas, biógrafo y amigo de Stan Lee, pilar de la industria del cómic, entra al juego de la controversia generado por los directores Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, respecto al cine de superhéroes, quienes aseguran que estas cintas no forman parte del séptimo arte.

De acuerdo con una entrevista publicada en el periódico Le Figaro, Thomas dijo que Scorsese y Coppola tienen una visión diferente del cine.

"Taxi Driver es sin duda una obra maestra, pero podemos ser brillantes y estar equivocados", dijo.

Thomas refuta las declaraciones de los dos míticos directores, quienes aseguran que las películas de superhéroes no son cine.

VISIÓN SIMPLISTA

"Es una visión muy simplista. Siguiendo esta lógica, ¿podemos decir que King Kong es cine, mientras que solo es un gorila gigante que destruye Nueva York? Esto es subjetivo, cada uno tiene sus propios gustos".

Para uno de los creadores de Wolverine, el punto de vista es entendible pues tampoco le gustan muchas de las películas que se estrenan.

"Hoy en día hay muchos géneros cinematográficos diferentes. Sería triste si hubiera espacio en la pantalla para un solo género de cine", argumentó.

LES PESAN LOS AÑOS

Por otro lado, Thomas, quien se encarga de adaptar clásicos de la literatura al comic en Marvel, indicó que Scorsese y Coppola han hecho muy buenas películas, pero ya han pasado 40 años.

"No, es solo un efecto del tiempo. Todos somos producto de nuestro tiempo. A veces, incluso si la audiencia cambia, seguimos haciendo el mismo tipo de películas. Sin duda nos gustaría volver a ver florecer al cine antiguo".

Respecto a Joker, Roy Thomas, reflexionó, primero, si sigue siendo una película de superhéroes.

"Esta película no solo es una buena película, sino que también es un intento de lograr algo innovador, yo respeto eso. Black Panther y The Avengers también intentaron ser buenas películas. A veces funciona, otras no...".

"Lo único importante es intentarlo. La primera Star Wars en 1977 fue un gran intento de darle un toque cósmico a las películas épicas. George Lucas hizo un buen trabajo desde este punto de vista", señaló.