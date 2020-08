Defiende a las mujeres

Ciudad de México

Gloria Trevi lidia aún con un pasado que se trasformó en aprendizaje, pero que aún hace que la veten en muchos lados porque consideran que puede manchar la imagen hasta de algunos medios de comunicación. La cantante, dice, quiere compartir mensajes de aliento y empoderamiento hacia las mujeres y contra la violencia, pero no la consideran voz apta para ello.

"En un medio me solicitaron un mensaje para las mujeres que estaban en casa y que desgraciadamente, su hogar o refugio se vuelve un infierno si estás con la persona equivocada, en una trampa, en una cárcel. Desgraciadamente lo de la pandemia ha puesto a muchas mujeres vulnerables, en una situación muchísimo más expuesta frente a los depredadores. Total, mandé mi video porque me lo pidieron y a la mera hora me dijeron que no lo iban a usar por el escándalo que yo viví", explica.

A pesar de ese incidente, decidió subirlo a sus redes sociales, sin importar lo que opinaran o dijeran sus detractores.

"Lo subí porque es muy triste que pocas artistas puedan hablar con tanto conocimiento de causa como yo, sin embargo, por esas mismas difamaciones, calumnias y cómo tergiversan las cosas, me limitaron.

"Siempre quieren que la víctima, si es mujer, sea la culpable, si la golpearon es porque se dejó y es una pend..., o si porque se defendió es una ´vieja bitch´, siempre tienen que echarle la culpa a la mujer", ahonda.

Pero los paganos también han sido sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando, y es que Gloria asegura haber tenido la mala experiencia de que los han discriminado en unas cuantas instituciones educativas.

"En algunos colegios privados no los han aceptado por ser hijos de Gloria Trevi, por el comité de padres de familia. Obviamente esto me ha ayudado a decir: ´no quiero a mis hijos en un lugar en donde discriminan a los niños´", señala.

Trevi añadió que se siente muy orgullosa de que sus hijos sean fuertes y no se dejen afectar por el pasado, con el cual también han aprendido a vivir.

"Ángel, a quien le gusta la carrera artística, ha sido muy valiente para decir que no le importa lo que puedan decir de mí. Me dice: ´yo quiero y amo la música y lo voy a hacer a pesar de lo que sea´. Me hace sentir muy orgullosa su valor".

La cantante está lanzando elDVD de su gira La diosa de la noche, que ya está disponible en formato físico y digital y en donde pretende inmortalizar sus tres shows continuos que ofreció en la Arena Ciudad de México. También lanzó su línea de cubrebocas.

Gloria quiere transmitir su fortaleza y pedirles a las personas que no se dejen llevar por las críticas negativas.

"A mí me importa que la gente pueda escuchar mi mensaje y sacar algo positivo de eso y lo hago con palabras, con música, a través de mis entrevistas".

Lanzamiento

En el DVD de su gira La diosa de la noche, la artista inmortaliza tres shows continuos que ofreció en la Arena Ciudad de México el año pasado.