Defiende a Johnny

La actriz Winona Ryder salió en defensa de Johnny Depp, quien fue su prometido, por la batalla legal que sostiene contra Amber Heard por presunta violencia doméstica, reportó Daily Mail.

A través de un escrito, Ryder declaró que le resultaba difícil creer que Depp hubiese cometido alguna vez un acto de violencia doméstica.

"No quiero llamar mentiroso a nadie, pero por mi experiencia con Johhny es imposible creer que estas terribles acusaciones sean cierras. Me resulta extremadamente molesto conocerlo como lo hago", se lee en los documentos, obtenidos por The Blast.

Al inicio de su declaración, la estrella de Stranger Things hizo un breve recuento de su relación con Depp, a quien conoció en 1990 por la cinta El Hombre Manos de Tijera.

"Conocí a Johnny muy bien hace años. Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años, y lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como a mi familia", escribió.

"Cuento nuestra relación como una de las relaciones más significativas de mi vida. Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia".

Ryder contó que quedó conmocionada con la información de la separación del protagonista de Piratas del Caribe y la estrella de Aquaman, y más aún por las acusaciones de agresión y violencia contra su ex pareja.

"Obviamente no estuve ahí durante su matrimonio con Amber pero, en mi experiencia, que era tan salvajemente diferente, quedé conmocionada, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones contra él", añadió.

"La idea de que él es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocí y amé. No puedo entender estas acusaciones".

La celebridad comentó que en su relación Depp nunca se mostró violento o abusivo con ella ni con cualquier otra persona.

"Real y honestamente sólo lo conozco como un hombre realmente bueno, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente tierno que me protegió tanto a mí y a la gente que ama. Me sentí muy, muy segura con él", completó.

Depp levantó una demanda por difamación contra Heard por 50 millones de dólares.