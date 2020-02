Defiende a Enrique Guzmán

B

eto Cuevas sale en defensa de Enrique Guzmán luego de que éste fuera señalado de homofóbico y racista.

Y es que, hace unos días, el papá de Alejandra Guzmán fue criticado en redes sociales tras haber comentado que "los negros son buena onda, como esclavos", en presencia de Kalimba.

Además de decir que "Yahir es un jotito muy chistoso", luego de que el intérprete de "La Locura" saliera de la obra Jesucristo Súper Estrella para integrarse a Hoy No Me Puedo Levantar.

MALOS COMENTARIOS

Asimismo, a Érik Rubín, Guzmán lo amenazó de que orinaría su carro después de ver que el esposo de Andrea Legarreta se estacionara en el lugar que le correspondía a Guzmán.

"La verdad es que si pudieran conocer a Enrique sabrían que esos comentarios son simplemente parte de su humor; los que lo queremos y conocemos sabemos de dónde vienen esos comentarios.

"Yo no creo que vengan de ningún lugar racista ni negativo, para nada", afirmó Cuevas en entrevista.

El ex integrante del grupo La Ley dijo que él también ha sido criticado por Guzmán, pero que él lo ve como un comentario constructivo.

DICE QUE LOS ACONSEJA

"A mí también me ha dicho cosas, pero todo lo que me ha comentado ha sido preciso y me ha ayudado a hacer mi trabajo mucho mejor. Yo no creo que haya una mala intención por parte de Enrique", expresó.

Paralelo, Cuevas participó como mentor en La Academia; su trabajo consistió en aconsejar lo máximo posible a los participantes.

A DÚO CON JENNI

De acuerdo con la familia Rivera, uno de los deseos de Jenni, antes de morir era hacer una colaboración musical con Paulina Rubio y Beto Cuevas, por lo que Los Rivera buscarán cumplir esa petición en un tiempo próximo.

Ante esta idea, Cuevas dijo que sería un honor hacerlo, a pesar de que aún no le han comentado nada.

"Me enteré por los medios de eso, pero nadie me ha comentado nada, a lo mejor cambiaron de parecer, la verdad es que no sabía nada.

"Sería un honor para mí poder cantar con Jenni si es que ella la grabó, no lo sé", sostuvo.

FUE SU INVITADO

Cuevas confesó que Jenni lo invitó al último concierto que ofreció en Monterrey; sin embargo, por cuestiones laborales, no pudo asistir.

"La vida y el destino es lo que es y no me arrepiento de las cosas que me ha tocado vivir.

"Era muy probable que, conociendo a Jenni me hubiera dicho: ´vente conmigo´ (en el avión que se desplomó), muy probable, luego del concierto que dio", concluyó.