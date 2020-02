Defiende a Drake

Billie Eilish defendió a Drake de las críticas que ha recibido por mandarle mensajes de texto a la intérprete de 18 años.

En una entrevista para Vogue, la intérprete de "All the Good Girls Go to Hell" señaló que no tiene nada de malo que un adulto admire el trabajo de una persona menor.

"Internet es un desastre estúpido en este momento. Todos son muy sensibles, ¿de verdad un hombre adulto no puede ser fanático de una artista?", cuestionó la californiana.

La cantante aseguró que hay temas por los que los usuarios de redes sociales deberían de estar realmente preocupados.

"¿Realmente me vas a decir que Drake es espeluznante porque es un fanático mío y luego vas a votar por Trump? ¿qué demonios es eso?", dijo.

En la misma entrevista, Eilish mencionó que durante su adolescencia se sentía insegura sobre su apariencia física, además de que le pidió a sus seguidores atender su salud mental.