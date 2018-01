Defensa del Atlas sufre asalto a mano armada

En medio del asalto a mano armada que sufrió el lateral del Atlas, Luis Reyes, aseguró que lo primero que se le vino a la mente fueron sus dos hijos. La impotencia se apoderó de él, sólo vio cómo se fue el ladrón con su camioneta y sus cosas, luego de terminar algunas compras.



"Pensé en mis hijos, luego luego se me vinieron a la mente, son dos", lamentó Reyes.



En la CDMX perdió con el Atlas el partido contra los Pumas y llegando a Guadalajara fue víctima de la delincuencia. Tras llegar al aeropuerto, el lateral recogió su camioneta en las instalaciones de los Rojinegros y camino a su casa paró en una farmacia y al regresar a su vehículo sufrió el atraco, todo quedó en pérdidas materiales realza el defensa, quien contó cómo sucedieron las cosas.



"Ya había comprado las cosas y se me acercó un güey con pistola y ya me pidió las llaves y todo, y en eso yo se las di. Yo traía en los brazos mi cartera y por lo mismo que andaba asustado se me cae la cartera y también la agarra y se llevó todas mis cosas que traía del viaje. Lo bueno que iba solo, sin mi esposa ni mis hijos", contó el "Hueso".



"Son cosas materiales y esas se reponen".



Este lunes, Reyes entrenará de manera normal con los Rojinegros, pero luego irá a la Fiscalía para interponer una denuncia. Para el partido del viernes contra el Toluca estará elegible.