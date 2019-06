Defensa de Alonso Ancira acusa anomalías en detención

Madrid, España.

El dueño de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, en prisión provisional en la Isla de Mallorca, en España, a la espera de un juicio de extradición, no trataba de huir a Canadá como afirma el informe policial que dio origen a su detención, sino que regresaba a México vía Estados Unidos.



La agencia Notimex tuvo acceso al escrito de defensa -para solicitar la libertad del empresario-, donde se realiza una cronología para comprender el proceso de detención, señaló su abogado español Ismael Oliver.

La cronología comienza el jueves 23 de mayo, cuando Ancira, de 67 años de edad y nacionalidad estadounidense, viajó hasta Nueva York para asistir a la graduación de su única hija.



"Días antes, había estado en la Ciudad de México acudiendo a varias reuniones de trabajo", contó Oliver a la agencia.



"El señor Ancira no sabía que existía una orden de detención contra él. Nunca se le había comunicado que existiese una investigación ni se le pidió jamás aclaración o documentación alguna", afirmó el abogado español.



Posteriormente, el 25 de mayo se dictó la orden de detención contra Ancira por parte de las autoridades mexicanas. En ese momento, el presidente de AHMSA seguía en Nueva York, de acuerdo con Oliver.



En el recurso que pide su libertad, se denuncia que la Policía mexicana no se puso en contacto con la de Nueva York para proceder a la detención de Ancira.



"La Policía mexicana tenía controlado a Ancira, conocía su paradero y el vuelo que iba a tomar con rumbo a Mallorca. No se quiso detener a Ancira en Estados Unidos, porque allí jamás se hubiera decretado la prisión provisional para él", sostuvo el defensor.



Según la versión de Oliver, con despacho en Madrid, el objetivo de la orden de detención contra el presidente de AHMSA era obtener la fotografía de Alonso Ancira con esposas, detenido y encarcelado, algo que "ni en México ni en Estados Unidos hubiera sido posible".



El 26 de mayo Ancira, junto a su familia, viajó en avión privado a la Isla de Mallorca para pasar unas vacaciones hasta el día 5 de junio, según el relato recogido en el recurso del abogado. Al día siguiente, las autoridades mexicanas bloquearon las cuentas de AHMSA.



Alonso Ancira adelantó su viaje de regreso, el día 28 de mayo, debido al bloqueo financiero contra su empresa. Según su abogado, ese fue el motivo de la llegada imprevista al Aeropuerto de Palma de Mallorca, solo dos días después de haber llegado.



Pero en su informe la Policía apuntó otro dato: "Ancira pudiera coger dicho vuelo, probablemente con destino Canadá".



Esta afirmación llevó al Juez español Santiago Pedraz a dictar orden de prisión provisional sin fianza, a las pocas horas de haberse producido la detención del mexicano cuando estaba a punto de subir al avión.



La defensa en España de Alonso Ancira ha proporcionado al Juez Pedraz el plan de vuelo para demostrar que no era Canadá sino Estados Unidos y después México el destino del empresario.



El Plan de vuelo previsto para el 28 de mayo, día de la detención, firmado por el capitán de la aeronave Jorge Rodríguez establece como destino San Antonio, Texas.



El avión tenía que cargar combustible en otro aeropuerto estadounidense y desde allí seguir hasta Texas, desde donde se pretendía salir horas después rumbo a Coahuila, México, sede de AHMSA.



"Ancira decidió suspender sus vacaciones ante la noticia del bloqueo de las cuentas de la empresa, a la que le une una profunda identidad y a la que ha entregado buena parte de su vida", señaló el abogado español.



"¿Alguien estaba esperando que el presidente de AHMSA reaccionara cancelando sus vacaciones y saliendo de inmediato de la isla?", se cuestionó el abogado, ante la decisión de bloquear las cuentas de la firma.



Para Oliver, las autoridades de México están abusando de una institución jurídica internacional como es la cooperación entre países y pidió la libertad provisional para su cliente en base a su edad y a la severa diabetes que padece desde hace años.



Oliver aportó varios informes médicos y señaló que la familia de Ancira sigue en España,y dispone de vivienda en Madrid, por lo que, asegura, no hay riesgo de fuga.



Según pudo comprobar Notimex, a nombre de Alonso Ancira Elizondo no consta ninguna propiedad en España. Esa vivienda en la capital española podría estar a nombre de alguna de sus empresas o de algún familiar, o simplemente podría ser alquilada.



Respecto a los delitos que le imputan las autoridades mexicanas para haber pedido su detención internacional, el abogado de Ancira manifestó que fue una transacción comercial en 2014 entre una filial de Pemex y AHMSA.



"Ambas empresas están auditadas interna y externamente y cuentan con consejos de Administración. Por ese supuesto delito Ancira jamás estaría en prisión provisional ni en México ni en Estados Unidos", reiteró el abogado español.