¡DEFENSA DE 10!

Por Alberto Gamboa

Mucho se está hablando de lo que hizo el Atlético Reynosa de media cancha para adelante en su primer partido de esta Temporada 2019-2020, pero poco se ha resaltado el gran trabajo defensivo que mantuvo intacto el arco defendido por Juan González.

Abdiel Agüero llegó para reforzar esa zona y de inmediato se ganó su lugar en el 11 titular. Jugó los 90 minutos en el triunfo sobre el Atlético Bahía y mostró gran acoplamiento con Navarro, Arreguín y Castrejón, quienes ya conformaban la zaga fronteriza.

"No hay mejor cosa que el triunfo y sobre todo que el equipo haya tenido el buen funcionamiento, nos adaptamos muy bien y en poco tiempo a lo que el entrenador nos pidió", indicó el camiseta número 4.

"Claro muy contentos por eso (la goleada), tenemos varias metas en este torneo y primeramente Dios las vamos a conseguir paso a paso", agregó.

Abdiel fue el capitán de Gastón Obledo en Monarcas, pero en Reynosa el gafete le corresponde a "Toño" Arreguín.

"Estoy muy contento, me he encontrado un gran amigo en Arreguín y créeme que ni para él ni para mi tiene mayor peso el gafete de capitán, es una banda que se porta pero eso no quita ni pone lo que somos cada uno", afirmó con una sonrisa.

Agüero resaltó la unión y el buen grupo que ha encontrado en el conjunto reynosense lo cual se refleja hasta cuando festejan los goles.

"Más que jugadores somos personas, eso hace que la gente esté unida independientemente de que equipo o ciudad vengas, la humildad de cada uno hace que nos llevemos muy bien y da armonía en el grupo", explicó el defensa.

El calendario les marca descanso obligatorio en esta jornada 2, pero eso les permitirá preparar de mejor manera el partido ante Chihuahua.

"Pues más que descanso será prepararnos bien, vamos a tener tiempo suficiente para llegar mejor a la jornada 3 que será fuera de casa", finalizó.