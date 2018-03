Defensa de César Duarte niega impunidad tras decisión de la PGR

En un comunicado, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana explicó que en los cuatro años que se instruyó la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, las autoridades hacendarias también revisaron su patrimonio y no encontraron elementos de delito.



"Es mi deseo aclarar al público en general que la determinación en comento, de forma alguna puede considerarse un acto de impunidad por parte de la PGR, pues la misma podrá ser sometida a la revisión de un juez de distrito, que resolverá si fue (o no) ajustada a derecho y en su caso confirmará o revocará la resolución cuestionada.



"Sin pasar por alto que esto no afecta en forma alguna el procedimiento de extradición por las 11 órdenes de aprehensión que fueron libradas en contra de mi defendido", señaló.



El martes pasado, la PGR notificó el no ejercicio de la acción penal en favor de Duarte y su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, en la indagatoria donde fueron acusados de desviar 65 millones de pesos del erario para adquirir el 15 por ciento del Banco Unión de Crédito Progreso.

Su defensa indicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su momento indagaron sus ingresos y bienes y establecieron que no podían fincarle un ilícito.



"Los bienes y en general el patrimonio de mi defendido, fue analizado por parte de diversas instituciones y en consecuencia, al no encontrar elementos que permitan suponer la procedencia ilícita de los mismos, fue determinado el no ejercicio de la acción penal por parte de la PGR", agregó.



El litigante refiere que, pese a lo anterior, la Fiscalía de Chihuahua aseguró 5 inmuebles y embargó otras 10, todas propiedad del ex Mandatario, bajo el pretexto de que se adquirieron con recursos del erario y que por tanto constituyen un objeto del delito, lo cual calificó de falso.



Según Sánchez Reyes Retana, esos inmuebles se adquirieron en anualidades desde antes de que Duarte fuera Gobernador y que los recursos empleados son ingresos que obtuvo "como empresario, constructor, comerciante y ganadero de toda la vida".



"Sin importar lo anterior, Javier Corral Jurado ha venido manifestando que son bienes inmuebles obtenidos con recursos del Estado de Chihuahua, cuando como ya precisé, los adquirió mi defendido previo a asumir el cargo de Gobernador de la entidad, sin pasar por alto que las acusaciones y órdenes de aprehensión libradas en su contra han sido obtenidas con datos de prueba 'armados' por la Fiscalía por medio de testigos con identidad reservada, confesiones rendidas por personas sometidas a amenazas, tortura y presión, en una constante violación a los derechos humanos del licenciado César Horacio Duarte Jáquez", acusó.