Defenderá ´Lalo´ Garza el arco de los Alacranes

Por Alberto Gamboa

El futbolista reynosense Josué Eduardo Garza defenderá la portería de los Alacranes de Durango en este torneo 2019-2020 de la Liga Premier. El ex guardameta del Atlético Reynosa decidió cambiar de aires y tras superar una lesión en la rodilla ahora peleará por el puesto titular en su nuevo equipo. La carrera de "Lalo" se ha visto interrumpida en varias ocasiones por el tema de las lesiones, pero su gran mentalidad y el profesionalismo que siempre ha mostrado le permiten levantarse una vez más para encarar un nuevo reto. A sus 24 años de edad Garza tiene un gran recorrido en la Segunda División, luego de haber jugado para Rayados y Tigres (en la Sub 20), pasó por el Tampico Madero, Pioneros de Cancún, Atlético Reynosa y ahora Durango. El de Reynosa fue registrado con el número 1, pero aún no hace su debut. Será hasta la sexta jornada programada para el 20 de septiembre, cuando los duranguenses se enfrentarán al Atlético Reynosa en esta frontera, sin duda será un partido especial para Garza.