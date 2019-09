¡DEFENDERÁ LA CORONA!

Ciudad de México

Tras su tropiezo en el torneo The Beach Chesapeake, en Virginia, en el que no pudo conseguir su título 100 como profesional, la raquetbolista mexicana Paola Longoria se concentrará para el US Open de la especialidad y llegar al centenar de trofeos.

Longoria, por órdenes de su equipo de trabajo, decidió suspender toda actividad profesional y personal, para concentrase en su preparación de cara al torneo, anunció a través de un comunicado.

"Al no darse las cosas en el torneo de Virginia, mi equipo multidisciplinario ha sido rotundamente estricto y me ha prohibido terminantemente toda actividad fuera de mis entrenamientos ya sea personal o profesional con miras al US OPEN", reza el comunicado.

A causa de esto, la mexicana canceló su tour de medios que estaba programado del 9 al 12 de septiembre, con el objetivo de llegar al 100 por ciento al certamen en donde podría llegar al centenar de trofeos.

"Ustedes conocen mi profesionalismo y jamás me he caracterizado por faltar a mis compromisos de ninguna índole, sin embargo, existen decisiones que se deben tomar siempre en pro de mi prioridad máxima: Mi carrera deportiva y representar a mi país con todos los honores", agrega.

Durante el primer semestre del año, Paola se dedicó a agrandar sus vitrinas con sus títulos 95 al 98 para cerrar como la mejor del mundo la temporada 2018-2019 del Ladies Professional Racquetball Tour y extender su reinado por décimo año consecutivo.

En el comienzo de la campaña 2019-2020 del raquetbol femenil, la potosina sumó la corona 99 en el Paola Longoria Experencie, sin embargo, en la segunda parada del año, la argentina María José Vargas impidió que llegara al centenar de trofeos al doblegarla en la final del certamen de Virginia.

El US Open de raquetbol, primer Gran Slam del año que se disputará del 2 al 6 de octubre en Minneapolis, torneo del que es la vigente campeona, será la siguiente oportunidad para Longoria de llegar al tan ansiado centenar de coronas.