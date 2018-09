Dedica triunfos a su madre

Ciudad de México



La carrera de la actriz y cantante Bianca Marroquín se compone de canto, baile y actuación, ámbitos que le han valido el reconocimiento internacional y va por más, aunque reconoce que en este momento prefiere equilibrar y combinar sus ocupaciones con su vida íntima.

Su obra autobiográfica "Sólo pido" es un recuento de sus vivencias personales y profesionales con la que busca inspirar a sus espectadores.

LE RINDE

TRIBUTO

"Esto lo hice hace 10 años, cuando mi madre murió y es una canción que compuse como tributo para ella. Es la historia de Bibi, mi apodo desde niña, y cómo llega a Broadway. Mucho ha pasado en este tiempo: hice televisión, cine, me divorcié y es lo nuevo que verán, hoy estoy en otra posición muy distinta", declaró sobre este proyecto que hace en conjunto con Bobo Producciones.

La también bailarina opina que la oferta teatral en México es muy vasta, se siente orgullosa de sus colegas y de la reciente creación de los Premios Metropolitanos, a lo mejor del teatro nacional, que se llevaron a cabo la semana pasada en el Teatro Esparza Iris, que contó con 27 categorías y tres premios especiales.

MULTIPREMIADA

"Ya nos hacía falta algo así porque no hay como que te reconozcan tus esfuerzos y tus logros, esto va a cambiar mucho la dinámica del teatro y todo el mundo va a saber de lo que es capaz de hacer México en el escenario", expresó la actriz.

En cine. En el trabajo no se detiene; su incursión en el cine con The journey ahead tiene a Marroquín a la expectativa de que se le presenten más proyectos en el séptimo arte. También adelantó que está en pláticas con productores mexicanos para regresar al país y cabe la posibilidad de participar en otra temporada de Chicago en octubre próximo.

Pese a sus más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, confiesa que a veces hace casting para obtener algún papel.

"Hay proyectos en los que me llaman y me ofrecen participar, pero también otros donde los productores y directores que quieren ver y estar seguros si es el personaje para ti, ya no he audicionado porque estoy enfocada en los proyectos que yo misma quiero hacer".

QUIERE

SER MAMÁ

Sin embargo, no todo es el ajetreo de los escenarios pues busca balancear todos los aspectos de su vida y convertirse en madre.

"Llevo casi dos años de relación con una persona ajena al medio, me apoya mucho en mi carrera y buscaremos ese momento, hay planes y esperemos dar esa noticia. Ahorita por fin puedo decir que me estoy realizando en todo, antes estaba bien pero tenía una vida solitaria y ya no quiero perderme de momentos con mi familia y antes lo hice mucho por mi carrera", finalizó. (SUN)

Ciudad de México

La carrera de la actriz y cantante Bianca Marroquín se compone de canto, baile y actuación, ámbitos que le han valido el reconocimiento internacional y va por más, aunque reconoce que en este momento prefiere equilibrar y combinar sus ocupaciones con su vida íntima.

Su obra autobiográfica "Sólo pido" es un recuento de sus vivencias personales y profesionales con la que busca inspirar a sus espectadores.

LE RINDE TRIBUTO

"Esto lo hice hace 10 años, cuando mi madre murió y es una canción que compuse como tributo para ella. Es la historia de Bibi, mi apodo desde niña, y cómo llega a Broadway. Mucho ha pasado en este tiempo: hice televisión, cine, me divorcié y es lo nuevo que verán, hoy estoy en otra posición muy distinta", declaró sobre este proyecto que hace en conjunto con Bobo Producciones.

La también bailarina opina que la oferta teatral en México es muy vasta, se siente orgullosa de sus colegas y de la reciente creación de los Premios Metropolitanos, a lo mejor del teatro nacional, que se llevaron a cabo la semana pasada en el Teatro Esparza Iris, que contó con 27 categorías y tres premios especiales.

MULTIPREMIADA

"Ya nos hacía falta algo así porque no hay como que te reconozcan tus esfuerzos y tus logros, esto va a cambiar mucho la dinámica del teatro y todo el mundo va a saber de lo que es capaz de hacer México en el escenario", expresó la actriz.

En cine. En el trabajo no se detiene; su incursión en el cine con The journey ahead tiene a Marroquín a la expectativa de que se le presenten más proyectos en el séptimo arte. También adelantó que está en pláticas con productores mexicanos para regresar al país y cabe la posibilidad de participar en otra temporada de Chicago en octubre próximo.

Pese a sus más de 20 años de trayectoria sobre los escenarios, confiesa que a veces hace casting para obtener algún papel.

"Hay proyectos en los que me llaman y me ofrecen participar, pero también otros donde los productores y directores que quieren ver y estar seguros si es el personaje para ti, ya no he audicionado porque estoy enfocada en los proyectos que yo misma quiero hacer".

QUIERE SER MAMÁ

Sin embargo, no todo es el ajetreo de los escenarios pues busca balancear todos los aspectos de su vida y convertirse en madre.

"Llevo casi dos años de relación con una persona ajena al medio, me apoya mucho en mi carrera y buscaremos ese momento, hay planes y esperemos dar esa noticia. Ahorita por fin puedo decir que me estoy realizando en todo, antes estaba bien pero tenía una vida solitaria y ya no quiero perderme de momentos con mi familia y antes lo hice mucho por mi carrera", finalizó.