Dedica premio a la tolerancia

"Actuar a mí me sacaba de mi realidad, me mostraba algo distinto. Poco a poco adquirí la seriedad, porque todo esto es un trabajo. Pero de niño me llenaba mucho, me divertía y me sacaba del mundo". Mauro Sánchez Navarro, actor.

Ciudad de México.

La Biznaga de Plata a Mejor Actor de Reparto que ganó en el Festival de Cine de Málaga por Esto No es Berlín, Mauro Sánchez Navarro la recibe con alegría, pero no una frívola por poder presumir de una prestigiosa estatuilla en su currículum.

Más bien, con la felicidad de poder poner reflectores sobre el mensaje del filme: el aprecio, la valorización de las minorías.

Dirigida por Hari Sama y ubicada en los 80, la película sigue a Carlos (Xabiani Ponce de León) y Gera (José Antonio Toledano), dos chicos de Satélite que se zambullen en la vida nocturna underground del antiguo DF.

"Son dos chavitos llegando a una revolución de artistas, es sobre el punk, el rock, la lucha feminista, la lucha por los derechos LGBT, sobre la transgresión y el decir: esto somos nosotros".

ABIERTAMENTE HOMOSEXUAL

De 29 años y homosexual, Mauro siente que la bandera del largometraje es la suya.

"Hace 20 años te golpeaban por ir vestido distinto. Pero en 2019 he ido a lugares donde me han querido sacar por darme un beso con mi pareja.

"Me he sentido responsable con la comunidad LGBT porque de niño no la pasé bien, me criaron con la consciencia de que el hombre tiene que estar con la mujer, y todo lo demás estaba mal", confesó.

CUATRO GALARDONES

Esto No es Berlín, que en total ganó cuatro galardones en Málaga, debutó a inicios de año en el Festival de Sundance y viajará en mayo al de Tribeca.

En buena parte de su carrera, Mauro se forjó haciendo teatro independiente, pero de un tiempo acá se permitió hacer series como La Candidata, Érase una Vez, Atrapada y Señora Acero.

Sobre los escenarios, brilló el año pasado con la adaptación de la película La Sociedad de los Poetas Muertos.

HERENCIA ACTORAL

Mauro pertenece a la estirpe artística de Manolo y Virginia Fábregas: su tío, de lado paterno, es el histrión Rafael Sánchez Navarro.