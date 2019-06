Dedica palabras a su madre

Ciudad de México.

En pleno duelo. Una de las razones por la que la muerte de la actriz Edith González resultó tan conmovedora fue porque al partir dejó a su hermosa hija Constanza, quien sin duda necesitará de la guía de su madre en esta etapa de su vida: la adolescencia.

Sin embargo, Constanza, hija de Edith González y Santiago Creel, es una niña muy centrada que creció rodeada de mucho amor y pese a el dolor que sintió tras haber perdido a su madre, se despidió de ella con una lindísima carta de amor en la que le agradece, a la actriz, por todo el cariño, la comprensión y las enseñanzas que le dejó su madre mientras estuvo viva.

EXCELENTE MADRE

´Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña, me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar, siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar´.

´Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual, nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo´.

´Me acuerdo que siempre me decía algo como: ´la carta de resignación de un actor es la muerte´, y así lo hizo. A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y, si no sabía, preguntaba y aprendía´.

VIAJARON POR TODO EL MUNDO

´Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, por mencionar algunos, al igual que la República Mexicana´.

´Recuerdo también cómo me enseñaba películas y yo a ella música, cómo nos echamos 3 mil 500 veces ´La novicia rebelde´, por ser mi película. Cómo la hice ver ´El Resplandor´ y ´Psicosis´ y que ella era una miedosa´.

´Cuando yo tenía cuatro mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada ´Doña Bárbara´, y ella fue Doña Bárbara, la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo, mamá´.

Emotiva despedida

