Dedica Diócesis misa a periodistas en su Día

Cd. Victoria, Tam.- La Diócesis de Ciudad Victoria dedicó una misa a trabajadores de los medios de comunicación este martes cuatro de enero, Día del Periodista, en donde monseñor Óscar Efraín Gámez Villarreal pidió a los reporteros comunicar siempre con la verdad y combatir las llamadas ´fakenews´ que abundan en las redes sociales.

"Es impresionante cómo la palabra de Dios en este día de ustedes – como periodistas – nos viene a recordar la esencia de toda vocación pero también la esencia de la vida cristiana, no se puede ser cristiano y no se puede ser periodista si no se tiene espacio por la vida en Cristo y por el periodismo", dijo el obispo victorense durante su mensaje a trabajadores de los medios de comunicación, "el periodismo es una vocación y es una vocación que exige amor, que exige pasión, una persona que no está enamorada de lo que es no le pone pasión – a lo que hace –".