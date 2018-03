Dedica arquera de Pumas todo a su hijo

Tuvo que dejar su natal Aguascalientes y sacrificar el desarrollo de su profesión para buscar su sueño en la Liga MX Femenil. En medio de esta lucha por trascender también ha tenido que sacar fuerza de la adversidad, pues Gianny, su pequeño hijo de 7 años de edad, no está con ella.

Un asunto de patria potestad compartida le impidió tener a su hijo a su lado. Todas las noches se muerde lo labios para no llorar y luego de hablar por teléfono con su pequeño, toma fuerza para salir a entrenar al día siguiente, poniendo el extra y pensando; "Va por ti, Gianny".



"Tengo un niño de 7 años, un hermoso chiquito, ahorita estoy muy enfocada en el futbol y mi hijo es mi motivación principal, a lo mejor no lo entiende porque está chiquito y en un futuro le podré decir que jugué como profesional, que nunca baje los brazos, que luche por lo que quiere porque sí se puede", confesó a CANCHA.



"No está conmigo, es una cuestión legal, comparto la custodia con su papá, él lo tiene ahora, está en muy buenas manos, siempre que puedo me doy tiempo para ir a verlo, y lo que sí es que hablo diario con él. Sé que va a venir en algún momento y siempre me echa porras".

Pamela no cabe de orgullo porque su hijo ya juega futbol en la escuela y decidió ser portero para honrar a su mamá, buscando que nadie le haga gol, como a ella.



"Eso me hace sentir increíble, me hace la mujer más feliz del mundo", comentó.

La portera reconoció que la Liga llegó tarde a su vida, porque también tuvo que luchar con el tema de la edad.



"En la primera temporada hice pruebas, pero mi edad fue el gran impedimento, hoy me llevo bien con todas y trato de ser un ejemplo para ellas", destacó.



Sacrifica salario por sus sueños



Pamela Gutiérrez también ha tenido que sortear el tema de los bajos salarios en la Liga, pues al haber dejado de lado su carrera profesional, tuvo que buscar un trabajo extra por las tardes, para completar sus ingresos y seguir contando con la posibilidad de pagarse un cuarto y sus alimentos a fin de seguir luchando por figurar en la Liga Femenil.



"He dejado prácticamente todo por el futbol femenil, todo. Nunca ha sido fácil en este mundo del balompié de mujeres, pero así ha sido desde que inicié en esto, siempre ha tocado aportar y ahora sí que no me ha dolido porque estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, las limitantes se las pone uno", reveló.



"Se habla mucho de los salarios, pero hay que buscar otras opciones; por ejemplo, ahora soy asistente de Tere Campos (la entrenadora de porteras de Pumas) y de esa manera puedo salir adelante, los limites te los pones tú, es cuestión de mentalidad".



La portera de los Pumas reveló que una vez que llegue el momento de retirarse de las canchas, buscará seguir ligada al futbol, como nutrióloga o entrenadora, porque también piensa estudiar para dirigir a las mujeres.