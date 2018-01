Dedica Angelique Boyer romántico mensaje a Sebastián Rulli

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Instagram, Angelique Boyer le dedicó un romántico mensaje a su pareja, el actor Sebastián Rulli.

La actriz compartió un par de instantáneas acompañadas de palabras de agradecimiento por lo compartido con Rulli "Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año", escribió Angelique.

"Comenzamos 365 días totalmente nuevos, llenos de retos y emociones. Quiero pasar todo ese tiempo a tu lado y compartir contigo todas las alegrías que trae este nuevo año!! Cada día siento que me enamoro más de ti. Eres mi vida, me llena de alegría saber que estar a tu lado es tan hermoso, vivir la experiencia del amor, no tiene espacio ni tiempo, sólo disfrute, estoy feliz de poder celebrar un año más contigo, gracias por tanto amor, no olvides que mi amor siempre te acompaña mi cielo! Eres un ser hermoso! Y cada año valoro más estar a tu lado! Te amo @sebastianrulli".

Boyer y Rulli son una de las parejas más estables en el medio del espectáculo, recientemente ambos subieron a sus redes momentos de sus más recientes vacaciones juntos.