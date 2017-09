Decomisan más de 200 motocicletas en 3 meses

CD. VICTORIA, Tam.- En un lapso de tres meses han sido enviadas al corralón municipal más de 200 motocicletas por no poder acreditarse la propiedad del vehículo, esto como parte de los operativos realizados por personal del 77 Batallón de Infantería con el apoyo de los agentes de Tránsito local informó el director de esa corporación del Municipio de Victoria, teniente coronel Francisco Adolfo López Walle.

“Tenemos un operativo nosotros con el Ejército, con los militares, es el único que tenemos ahorita y se está viendo todo el vehículo que ande mal con el apoyo de nosotros desde luego”, el militar retirado aclaró que algunas de estas unidades han sido recogidas por sus propietarios al poder acreditar finalmente la propiedad del vehículo, “si detienen un vehículo que no trae placas, que no trae documentos, se manda al corralón y si no acredita la propiedad no se les regresa”.

López Walle recordó que diariamente ocurren entre 8 y 9 accidentes viales en los cuales participan motociclistas en el 30 por ciento de estos, es en esos percances vehiculares cuando los agentes viales retienen los vehículos al requerir la documentación a los participantes y no contar estos con licencia de manejo, placas, o título de propiedad de la motocicleta.

“Hay algunas que se quedan abandonadas, que no pueden acreditar la propiedad y no salen”, otra de las faltas muy comunes por parte de los motociclistas es el transitar con exceso de tripulantes, recalcó que las motocicletas están hechas para uno o dos tripulantes, sin embargo han sido detenidas familias enteras a bordo de uno de estos frágiles vehículos.

“Están haciendo mal y lo saben que están haciendo mal, se les ha detenido, se les infracciona, pero cuando se detiene la motocicleta o el vehículo y no acreditan la propiedad no se les regresa, ahí se quedan en el corralón hasta que lo acrediten”, reiteró el director de Tránsito local.

Teniente coronel Francisco Adolfo López Walle, director de Tránsito local