Decomisan carne de cerdo localizada en motor de auto

Hidalgo, Tx.

Oficiales de CBP y especialistas en agricultura encontraron recientemente un tipo diferente de contrabando en el Puente Internacional Juárez-Lincoln; se descubrieron 201 libras de carne de cerdo ocultas en el compartimento del motor de un vehículo.

"La prevención de la entrada de productos agrícolas nocivos es un aspecto integral de la primera línea de Estados Unidos", dijo el Director de Operaciones de Campo, Randy Howe, Oficina de Campo de Laredo, con campo de acción en condado de Hidalgo.

La incautación ocurrió el miércoles 29 de julio cuando un oficial de CBP asignado al Puente Juárez-Lincoln remitió una camioneta Ford F-150 de 1980 para una inspección secundaria.

El vehículo fue conducido por un ciudadano estadounidense de 30 años que viajaba desde México. El vehículo fue enviado para una inspección no intrusiva cuando el conductor no pudo abrir el capó. Después de un examen de sistema de imágenes no invasivo y canino de agricultura, los oficiales de CBP y especialistas en agricultura descubrieron un total de 201 libras de productos de cerdo no declarados y prohibidos ocultos en el compartimiento del motor.

Los especialistas en agricultura de CBP emitieron una multa civil de mil dólares por la cantidad comercial no declarada del producto prohibido.

En este momento, México se considera libre de peste porcina clásica (LCR), pero las importaciones de carne de cerdo deben cumplir requisitos especiales. Intentar traer artículos agrícolas prohibidos podría ocasionar demoras a los viajeros y puede resultar en una multa que oscila entre 300 y 1,000 dólares.

Los oficiales de CBP y los especialistas en agricultura trabajan diligentemente para cumplir la misión de agricultura de CBP al excluir a las plagas y enfermedades dañinas de establecerse en los Estados Unidos. Para obtener más información sobre la misión agrícola de CBP, haga clic en el siguiente enlace.