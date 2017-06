Decomisa Argentina dos toneladas de cocaína a mexicanos

Una tonelada y media de la droga estaba empaquetada en cientos de panes ocultos en ocho bobinas de acero encontradas en un galpón de un parque industrial de la ciudad de Bahía Blanca, a 650 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

La organización desbaratada estaba dirigida por seis mexicanos, dos de los cuales no fueron detenidos y contra los que se libraron pedidos de captura.



Los investigadores presumen que la droga fue enviada desde Mendoza a Bahía Blanca por tierra y allí embalada en las bobinas de acero.



De acuerdo con el portal Infobae, los mexicanos detenidos forman parte de un cártel de Michoacán y llegaron a Argentina a principios de enero para asentarse en Bahía Blanca con la intención de traficar cocaína hacia Europa.



En los decomisos, las autoridades también encontraron 220 mil dólares en efectivo, 158 mil pesos argentinos, cinco vehículos y armas de fuego.



El operativo fue realizado por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, con presunta ayuda de la DEA -la agencia antidrogas de Estados Unidos-, lo que todavía no se ha confirmado.



Los presuntos narcotraficantes analizaban enviar la droga desde tres puertos distintos: Bahía Blanca, Campana o Buenos Aires.



Argentina es un importante lugar de paso y plataforma de envío de cocaína a destinos como Europa y América del Norte.



Las autoridades no precisaron cuándo se produjo el operativo.



Los bomberos se dedicaron varias horas a cortar el metal de las bobinas para sacar la droga que iba a ser enviada a Canadá y, sobre todo, a Barcelona, y que fue valuada en 60 millones de dólares.



La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó al canal Todo Noticias que las bobinas recubiertas con ocho capas de metal estaban especialmente preparadas para que los escáneres no pudieran detectar la sustancia prohibida.



Otros 500 kilos de cocaína fueron incautados en la ciudad de Mendoza, a unos mil kilómetros al oeste de la capital argentina, ocultos en bolsas con piedras preciosas en el marco del operativo que culminó luego de cuatro meses de investigaciones.



"Es una gran organización (...) creemos que la droga entró (al país) por Chile", indicó Bullrich, quien explicó que al haber mayor vigilancia en el norte argentino las redes de narcotraficantes cambiaron las rutas.



La funcionaria no precisó la identidad de los arrestados.



Esta es la tercera vez que se demuestran operaciones de células de cárteles mexicanos en Argentina, ya que en los años 90 el cártel de Juárez lavó aquí por lo menos 21 millones de dólares a través de la comprar de propiedades, de acuerdo con información nacional.



En 2008, estalló el escándalo del tráfico de efedrina que manejaban diferentes organizaciones de mexicanos y argentinos que la enviaban al cártel de Sinaloa.



Ahora el negocio en el que participan o controlan narcos mexicanos era el envío de cocaína a Europa, uno de los más lucrativos por las ganancias multimillonarias que ofrece.