Decomisa Policía de Monterrey moto a vendedor de tacos

Monterrey, México.

Un grupo de cuatro policías de Monterrey detuvieron unos minutos a un motociclista que repartía tacos por considerarlo comerciante ambulante.



Los policías le quitaron la llave de su vehículo al vendedor Jerónimo Alarcón, de 50 años de edad.



Luego lo esposaron a su moto y amenazaron con llevarlo detenido. Los hechos ocurrieron en la calle Morelos, entre Diego de Montemayor y Dr. Coss.



"Un abogado que me ayude", gritó Alarcón asustado.



De inicio había dos elementos de tránsito, luego llegaron otros dos más y seis inspectores del Municipio. intervención



Personas que pasaban por la calle pedían a los oficiales que no detuvieran al motociclista. Otros grabaron con sus celulares la intervencuón de elementos de tránsito.



"Esto es México", gritó una joven mientras documentaba los hechos.



Los oficiales pedían a la gente no filmar la detención y retirarse tres metros del sitio.



Mientras los inspectores municipales apuntaban con el flash a los ciudadanos para que no grabaran la detención.



"Tú sabes que los principales delincuentes no están así, los verdaderos delincuentes están arriba", dijo otra joven a los inspectores.



Luego los policías pidieron al hombre bajarse a "dialogar", lo dejaron libre pero le quitaron el vehículo y la mercancía.