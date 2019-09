Decomisa CBP más de 221 md no declarados. Puerto de Entrada Presa Falcon

Roma, Tx.- Mas de 221 mil dólares en efectivo, no reportados, fueron asegurados por oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en el Puerto de Entrada de la Presa Falcon, localizados dentro de un vehículo de pasajeros durante un examen de salida del país, con rumbo a territorio mexicano.

Las acciones tuvieron lugar cuando un oficial de CBP, que realizaba inspecciones en los carriles de salida del país, seleccionó un Nissan Máxima 2012, conducido por un residente legal permanente, de 41 años de edad, para ser sujeto a revisión de rutina.

Después de la inspección inicial, los oficiales realizaron un examen físico intensivo y descubrieron ocho paquetes que contenían un total de 221 mil 319 dólares, que no habían sido declarados como lo marca la ley.

Los oficiales de CBP confiscaron el dinero y arrestaron al conductor, mientras que el caso fue entregado a los agentes especiales de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional.

El director del puerto de entrada de Roma / presa Falcon, destacó que no es un delito llevar más de 10 mil dólares en efectivo consigo, pero sí es un delito federal no declarar moneda o instrumentos monetarios por 10 mil dólares o más, a un oficial de CBP a la entrada o salida de los Estados Unidos, u ocultarlo con la intención de evadir los requisitos de informarle. No declarar el dinero puede resultar en el decomiso del efectivo y / o en el arresto del sospechoso. Un individuo puede solicitar la devolución del dinero incautado, pero debe probar que la fuente y el uso previsto del dinero son legales.