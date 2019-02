Declinaron participar para el comisionado

Nosotros decidimos ya no acudir a esa fase porque se vislumbra que va haber un nombramiento de una persona que va a ser de las que han trabajado en la búsqueda de parte de Gobierno del Estado . Guillermo Gutiérrez Riestra, vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos

Cd. Victoria, Tam.- El jueves se aprobó el dictamen para entrevista a los aspirantes a Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en ese sentido el abogado Guillermo Gutiérrez Riestra, uno de los representantes de colectivos que aspiraban a ese cargo, dijo que tanto él como Luis Héctor Salinas Rodríguez habían declinado participar en días pasados.

"Nosotros decidimos ya no acudir a esa fase porque se vislumbra que va haber un nombramiento de una persona que va a ser de las que han trabajado en la búsqueda de parte de Gobierno del Estado, para nosotros es una burla que quede una persona que ha fracasado en las búsquedas y que nosotros avalemos con nuestra presencia eso", de los cuatro aspirantes sólo Geovanni Francesco Barrios Moreno pertenece a un colectivo de familiares de desaparecidos.

Los otros tres aspirantes han ocupado cargos dentro de la estructura gubernamental. Jorge Ernesto Macías Espinosa perteneció a la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas, Juan Diego Henry Moreno a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría General de Gobierno, mientras que de Mónica Silvy Morales Ríos, la cual es antropóloga, señaló, "ella está propuesta por algunos colectivos que lo mismo proponen a los otros candidatos".

Aclaró que de los cuatro finalistas Barrios Moreno sería el ´menos peor´ debido a que procede de la sociedad civil, sin embargo cuestionó algunos posicionamientos del activista en contra de otros colectivos, "denunció a Karla (Irasema Quintana Osuna) que es una de las candidatas a la Comisión Nacional que por qué las víctimas de Laredo que desapareció la Marina sean llevados a una corte internacional mientras que ellos que tienen muchos años no".

Finalmente cuestionó a la diputada Teresa Aguilar Gutiérrez por criticar la falta de interés de los colectivos por participar en el Consejo Ciudadano, "hizo una crítica que me parece irresponsable, dice que como es honorífico la gente no tiene interés, es falso, es porque van a ser figuras decorativas, el Consejo nada más tiene facultades para orientar al comisionado y el comisionado sabrá si acepta o no las recomendaciones".