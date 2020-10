Declina su aspiración a presidencia

Ciudad de México.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, declinó, este 2020, tener aspiraciones presidenciales para 2024.

“N’ombre, a mí sáquenme de esa competencia”, declaró en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

“¿Para siempre?”, le preguntó la conductora, a lo que respondió: “No tengo ningún interés ahorita”, dijo, a lo que Aristegui cuestionó: “¿Ni hoy ni nunca?”, por lo que aclaró: “en 2020, de estar pensando en el 2024”.

En ese tenor, añadió: “¿Quién podría pensar en eso, hombre? Simple y llanamente lo que tenemos que hacer ahorita… tenemos enfrente una pandemia, tenemos enfrente un problema económico, en fin, muchos temas importantes”.

Aristegui lo interrumpió para mencionarle que, además de los problemas citados, se tiene la decisión sobre quién dirigirá al partido Morena y la elección de 2021 donde se definirá el futuro, incluyendo la sucesión presidencial.

“No se preocupen. Que me pongan a mí fuera de eso. Yo estoy en mi trabajo y es lo que voy a hacer. Soy un hombre leal al proyecto en el que participo. No estoy aquí por un hueso, no estoy aquí por lucimiento. Estoy aquí porque quiero participar en algo que vale la pena y ya y eso vale la pena, transformar el país”, comentó en el fragmento de la entrevista de 01:11 minutos.