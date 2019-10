Declina exmagistrado acudir ante el Senado

Ciudad de México.

Eduardo Medina Mora se rehusó a comparecer ante el Senado para explicar las causas de su dimisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que sostuvo comunicación " de manera indirecta" con Medina Mora y que éste le manifestó su indisposición a comparecer.

El 3 de octubre Medina Mora comunicó su renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin dar a conocer las razones.

"He tenido comunicación con el ex Ministro, de manera indirecta, ni ampliar sus motivos ni menos asistir o comparecer al Senado. Comentó que ha agotado su interés de seguir a la Corte y que desea no participar en el Senado y concluir su trámite de renuncia", detalló Monreal.

"Creo que es un momento en el que no se puede ir avanzando ni construyendo un clima de linchamiento. El término jurídico constitucional y el derecho a la presunción de inocencia es para todos, y creo que él está en un momento difícil, en donde nosotros no deseamos abonar en esta crisis de linchamiento que existe, contra él o contra cualquier otro".

Monreal aclaró que el sucesor de Medina Mora no llegará a completar el periodo de 15 años que quedó trunco, sino que cubrirá uno por 15 años.

El senador confirmó que el pleno del Senado revisará este martes la renuncia de Medina Mora para, después de aprobarla, esperar la terna con propuestas que envíe a la Cámara alta el Presidente.

NO ACUDE A SESIóN

Eduardo Medina Mora, todavía Ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya no participó en la sesión pública de ayer del Pleno del máximo tribunal.

Medina Mora presentó sorpresivamente su renuncia como Ministro el jueves pasado, pero será hasta hoy cuando el Senado la apruebe como ordena el Artículo 98 de la Constitución, por lo que técnicamente sigue ocupando su cargo.

La sesión inició a las 12:40 horas, sin que el Presidente Arturo Zaldívar hiciera algún comentario sobre la renuncia, y solo duró 12 minutos, pues fue levantada para desahogar una sesión privada para asuntos administrativos, como hace la Corte todos los lunes.