Declina Chuma en favor de Maki; le coordinará la campaña

CD. VICTORIA, Tam.-El diputado local con licencia, José Ma Moreno Ibarra, dio a conocer este miércoles a través de su cuenta personal de Facebook su decisión de declinar en busca de la candidatura a la alcaldía de Reynosa a favor de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.

"El dia de ayer, despues de ver los ultimos sondeos en donde, si bien es cierto los números me dan para ganar, es mi compañera Maki Ortiz quien garantiza sobradamente el triunfo, razón por la cual he decido no aferrarme a seguir. Y privilegiando la unidad, he decidido declinar a su favor", indicó el ahora ex aspirante a la alcaldía reynosense, en donde además mencionó haber sido invitado por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para coordinar las campañas de los candidatos a distintos puestos de elección popular en este municipio y distritos.

Por otra parte la diputada local por el distrito IV con cabecera en Reynosa, Juana Alicia Sánchez Jiménez, confirmo que será hasta esta tarde cuando la comisión permanente del comité directivo Estatal defina las candidaturas en los 43 municipios de Tamaulipas.

"Es la comisión permanente la comisión en el partido y ellos van a hacerlo oficial", sobre los rumores que indican que Esther Domínguez buscará la reelección en la alcaldía reynosense, insistió en que será la propia comisión permanente la que abra de dar a conocer esta información.

"Tenemos muy buenos candidatos cualquiera que sea el candidato, sabemos que vamos a salir adelante en este proyecto que es ganar".

Finalmente indicó que varios aspirantes buscan la candidatura a este puesto de elección popular y recordó que en su momento ella misma registró su candidatura para competir por la alcaldía de Reynosa, "en política hasta el último momento todo es posible".