Declaran playas no aptas por basura

Honolulu.

La Agencia de Protección Ambiental designó las aguas de dos playas remotas de Hawai como contaminadas por basura, lo cual obliga al estado a abordar el persistente problema del plástico depositado en sus litorales por las corrientes circulares del Océano Pacífico.

La decisión obligará a las autoridades a fijar un límite diario de desperdicios en ambos lugares, uno de los cuales es incluso conocido como "Playa Plástico" o "Playa Basura".

Hawai se había opuesto a la medida —que declara las aguas como "no aptas" de acuerdo con la Ley de Agua Limpia— con el argumento de que no hay suficientes criterios o directrices para determinar qué cantidad constituye contaminación por plástico en las vías navegables. Sin embargo, la EPA rechazó ese argumento y señaló que la falta de una metodología formalizada no era excusa.

La agencia publicó el viernes un aviso sobre la decisión. La EPA dijo que recibirá comentarios del público hasta el 19 de agosto. El Departamento de Salud del estado no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones.

David Forman, director del programa de ley ambiental de la escuela de derecho de la Universidad de Hawai, dijo que el estado inicialmente no quiso declarar ningún cuerpo de agua como no apto.

"Ahora esperemos que esto obligue a Hawai a modificar su postura y comience a ocuparse con seriedad del problema de los plásticos en Hawai", señaló.

La decisión también podría impulsar una campaña para abordar los plásticos como contaminante, afirmó.