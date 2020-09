Declaran culpable a "Miss Moni" por homicidio culposo de 26 personas, 19 de ellas niños, en el Colegio Rébsamen

Este jueves un Tribunal de Enjuiciamiento encontró culpable a Mónica García Villegas, "Miss Moni", dueña y directora del Colegio Rébsamen del delito de homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellos menores de edad, quienes perdieron la vida al colapsar el instituto educativo durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Sin embargo, será hasta el próximo lunes que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México celebre una audiencia para una individualización de pena, cuya sentencia podría ser de hasta 20 años de cárcel, como solicitaron algunos de los deudos.

Miss Moni es la única sentenciada por la tragedia del sismo del pasado 19 de septiembre. Durante la audiencia tomó la palabra para dirigirse al juez y a los padres de los niños, ahí aseguró que es inocente, e incluso afirmó que ella es una víctima más de la tragedia, pues perdió su patrimonio y su reputación.

"Antes era Miss Moni, la que ayudaba y la que estaba para todos, ahora me hicieron parecer como la peor persona del mundo", dijo entre lágrimas antes de conocer su suerte.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó 57 años de sentencia contra Miss Moni, toda vez que las s pruebas desahogadas por la FGJCDMX fueron contundentes para establecer que la mujer fue omisa al no atender las disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, ambas para el entonces Distrito Federal.

En tanto, el abogado de las víctimas, Enrique Fuentes, refirió en conferencia de prensa el pasado 11 de septiembre, que Miss Moni había construido un cuarto piso en de manera indebida y sin acatar las normas de seguridad, lo que provocó que éste se derrumabara durante el sismo.

"La acusada, Mónica García Villegas, construyó en forma indebida, irresponsable y cobarde un piso más desde 2016, que hizo que la estructura se venciera durante el sismo, al no cumplir con todos los elementos propios y necesarios para que pudieran salvaguardar la seguridad de los niños (...) Está acreditado en la acusación del Ministerio Público que la señora sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, indebido, irregular, porque no tenía la facultad, no contaba con los permisos, con las autorizaciones para hacerle las modificaciones al inmueble", refirió en litigante.

El proceso en contra de García Villegas está a punto de llegar a su fin luego de casi tres años de la tragedia el 19 de septiembre de 2017 y tras 19 meses prófuga. Fue en marzo de 2019 cuando Miss Moni fue detenida en un restaurante de Tlalpan y remitida al penal de Santa Martha Acatitla.