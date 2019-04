Declaran ante SAT; desafían 33 grados. Hacen filas de hasta 4 horas

El Mañana / Staff.- Bajo los intensos rayos del sol y soportando temperaturas de hasta de 33 grados centígrados, cientos de contribuyentes montaron ayer largas filas durante cuatro horas para realizar su declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria en Reynosa.

Este martes 30 de abril es el último día de la campaña anual y las líneas de usuarios se han incrementado, al grado de llegar varias cuadras a la redonda, iniciando en la calle Guaymas y Coahuila, pasar por el boulevard Morelos y hasta las oficinas en la colonia Rodríguez.

Hasta ayer viernes a las 10:00 de la mañana el SAT ya había atendido a mil personas y todavía había filas de cientos de personas, incluso algunos llegaban veían la espera y se retiraban: diariamente se atienden entre mil 500 y 2 mil personas, pero ayer fueron más.

"Yo todavía no entró a mi trabajo, se me hace que mejor me voy", dijo Elizabet, quien optó por retirarse luego de ver las filas.

"Me vine de terminar mi turno en el trabajo y aquí estoy esperando", dijo por su parte un joven trabajador de la maquiladora.





NO TODOS

El Servicio de Administración Tributaria, aclara que no todos están obligados a declarar y el primer error que se comete, es que hacen filas por horas y luego al llegar a los módulos donde les informan que no deben hacer el trámite.

Víctor Manuel Ceferino de la Cruz, subadministrador de Servicios al Contribuyente, comentó que importante recalcar que la declaración es para las personas que están obligadas: las que tengan ingresos aparte de salarios, arrendamientos, actividad empresarial, servicios profesionales, que hayan laborado con dos patrones en el mismo ejercicio o que tengan alguna deducción personal.

"Invitamos para que antes de venir a las oficinas, informarse para ver si están obligados, si la persona no esta obligada no tiene porque hacer su declaración, si de igual manera la persona quiere presentar la declaración, de igual manera la puede hacer, solo tiene que tramitar su contraseña para accesar al sistema, si es por primera vez la tramitamos en las oficinas con correo electrónico y con credencial vigente", indicó.

Asimismo, se informó que se estará trabajando hoy sábado de 9:00 a las 13:00 horas, mientras que lunes y martes de la próxima semana en horario extendido.

Los que ya hayan presentado declaración en años anteriores, no tienen que acudir al SAT, ya que lo pueden hacer desde su casa o un ciber.

HOY. El personal del SAT atenderá este sábado a partir de las 9:00 hasta las 13:00 horas.

ACLARACIÓN. No todos están obligados, primero hay que preguntar antes de hacer las filas.