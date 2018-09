Declaran al Valle zona de desastre

NOTICIAS RELACIONADAS Se alistan para atajar otra inundación como en junio

Edinburg, Tx.

El alcalde Richard Molina emitió una declaración de desastre para la ciudad debido a las lluvias que se han registrado en la zona desde la semana pasada.

El jefe de Bomberos de Edinburg, Shawn Snider, hizo el anuncio el miércoles, con el fin de atender las necesidades de residentes afectados dentro de los límites de la ciudad.

El anuncio se hizo tomando en cuenta el pronóstico de más lluvias para los próximos días.

Resultado de las recientes lluvias, las autoridades municipales se han visto obligadas a cerrar algunas avenidas inundadas y la suspensión de clases en ciertas escuelas de la zona.

Con esta declaratoria de desastre municipal se activan los recursos estatales y federales, así como para que el gobierno del estado reconozca el severo impacto de las recientes precipitaciones no sólo en Edinburg sino en toda la región del Valle del Río Grande, dijo Snider.

A partir de la declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades buscar contar con recursos para atender las necesidades de la población afectada.

Ante esta situación el edil Molina pudo revisar los estragos causados por las lluvias y pudo declarar a la ciudad de Edinburg como zona de desastre.

Personal de Bomberos y la Coordinación de emergencias del Condado coordinan esfuerzos para evaluar los efectos en el área y se encuentran monitoreando la depresión trópica proveniente del sur del Golfo de México que viene con potencial de aumentar gradualmente en los próximos días y está avanzando hacia el noreste a trapes del golfo.

Esta área de interés tiene una probabilidad media del 60 por ciento, de desarrollarse en un sistema tropical dentro de las próximas 48 horas.

El sistema traerá la posibilidad de que continúen las posibilidades de fuertes lluvias, inundaciones y vientos.

Algunas recomendaciones

>Luego de las lluvias que en los últimos día se han dejado sentir, autoridades de Protección Civil hacen algunas recomendaciones para prevenir algunas de las consecuencias que vienen tras el temporal.

>Es muy común ver líneas eléctricas caídas, por lo que es de vital importancia que las reporte de inmediato con la compañía de electricidad o al departamento de Policía de su municipio.

>Tome precauciones adicionales por el incremento en la presencia de insectos, serpientes o animales ponzoñosos que surgen después de las lluvias o inundaciones.

>Use repelentes y evite al máximo que las acumulaciones de agua prevalezcan, en particular no permita que se acumule agua en recipientes fuera de casa, por la proliferación de los mosquitos.

>Las autoridades de salubridad se encargarán de fumigar cuando consideren la necesidad de hacerlo.

>Evite estar fuera de casa en horas en que la presencia de mosquitos se acentúa y use ropa de manga larga.

(Por Juan Carlos Espriella)

MONITOREO. Autoridades declaran desastre municipal a causa de las recientes lluvias.