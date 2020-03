Declaran a Cameron libre de coronavirus

Condado Cameron, Tx.

Ante el pánico de la población por contraer el virus, el juez del Condado Cameron, Eddie Treviño Jr., dijo que cuatro personas han sido examinadas para detectar COVID-19.

Treviño dijo que dos personas dieron negativo y el Condado Cameron está esperando los resultados de las dos pruebas restantes.

Treviño enfatizó que nadie había dado positivo. No hay casos confirmados de COVID-19, el nuevo coronavirus, en el condado de Cameron.

"Has leído las noticias, has visto las noticias", dijo Treviño. "Desafortunadamente, simplemente no tenemos suficientes equipos de prueba configurados".

Treviño dijo que 18 personas estaban "básicamente en situaciones de auto-cuarentena en este momento, total, y siete activas. Las restantes han sido autorizadas".

Insistió en las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, lavarse las manos repetidamente, no saludar de abrazo o beso a otra gente, utilizar gel antibacterial y no exponerse a reuniones multitudinarias.

Señal+o que la UTRGV no regresarán de la escuela hasta el 30 de marzo "y creo que la Universidad de Texas y otros sistemas ya han agregado una semana adicional en que comenzaron sus vacaciones de primavera".

La pregunta más importante sobre la pandemia ha sido "si no me siento bien y quiero hacerme una prueba, ¿cómo puedo hacerlo, simplemente no lo tenemos en la configuración del equipo de prueba, sin embargo, el estado listo para ayudarnos en ese esfuerzo nuevamente será la misma situación que no estamos seguros de que no tengamos.

"Creo que hay algunos kits de prueba disponibles para nosotros, podemos anticipar que a pesar de que en este momento seguimos obteniendo el número, no tenemos a nadie con un resultado positivo para el coronavirus en el Condado de Cameron", finalizó.