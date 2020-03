Declaraciones de mal gusto

Poncho De Nigris es uno de los famosos que ha sido cuestionado por su machismo.

No solo se ha pronunciado en contra del aborto y del matrimonio igualitario, sino que esta vez reveló detalles íntimos de su relación con La Tigresa.

Hace algunos años se rumoraba que ambos sostenían una relación amorosa, incluso Irma Serrano le interpuso una demanda debido a sus terribles declaraciones que hacía sobre ella, que al parecer sigue reproduciendo a la menor provocación.

Ahora, Poncho estuvo como invitado del youtuber Escorpión Dorado y ahí reveló momentos de intimidad que tuvo con Irma.

LA SITUACIÓN

De acuerdo con versiones de De Nigris, La Tigresa se desnudó frente a él y tuvo que fingir ser homosexual para salir de la situación.

De hecho me dijo ´¿qué?´ y yo ´no, no, no, señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí, con todo respeto, soy un chavo bien, de familia,".

A lo que la vedette respondió: ´¿qué, eres joto?´ y De Nigris respondió sí para salir de la situación.

Además, sin pena alguna, agregó que sus papás estaban enterados de la situación.