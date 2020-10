Declara Suprema Corte constitucional la consulta para enjuiciar expresidentes

Desata polémica postura de Arturo Zaldívar sobre juicio a expresidentes El senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que eran una vergüenza los argumentos que esgrimió el Ministro Presidente de la SCJN al manifestarse a favor de la propuesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisaron la consulta propuesta por el presidente Andés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes de México. Con 6 votos a favor, la SCJN declaró constitucional dicha la consulta popular. Pero, ¿Cómo fue el voto de cada uno de los ministros?

-Arturo Zaldívar, ministro presidente: Constitucional

-Juan Luis González Alcántara Carrancá: Constitucional

-Javier Laynez Potisek: Inconstitucional

-Margarita Ríos Farjat: Constitucional

-Luis María Aguilar: Inconstitucional

-Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Constitucional

-Yasmín Esquivel Mossa: Constitucional

-Jorge Mario Pardo Rebolledo: Inconstitucional

-Fernando Franco González Salas: Inconstitucional

-Norma Piña Hernández: Inconstitucional

-Alberto Pérez Dayán: Constitucional

Así fue la postura de cada uno de los ministros

Con mayoría simple de seis votos, la SCJN declaró constitucional la materia de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, sin embargo, los ministros modificarán la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante una sesión, que duró más de dos horas, el Pleno de la Corte determinó que no existe prohibición constitucional para plantear una consulta para investigar o no los posibles delitos en los que pudieron incurrir los cinco últimos ex presidentes de México.

Los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, fueron quienes votaron en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la materia de la consulta. Mientras que Javier Laynez Potisek, Fernando Franco, Norma Lucía Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor de la propuesta de Aguilar Morales.

Durante el debate, los ministros Zaldívar, Ríos, Esquivel y Pérez Dayán definieron sus votos en contra del proyecto de Aguilar Morales. "Cuando ejercemos la competencia revisora que la constitución nos asigna, debemos ser muy cuidadosos de no frustrar indebidamente los objetivos de una consulta", señaló el ministro Zaldívar.

Ríos Farjat consideró que el proyecto de Aguilar Morales interpreta de manera rígida y restrictiva el derecho a consulta popular y anula la búsqueda de alternativas para que la Corte replantee la pregunta. Mientras que Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá señalaron que entendiendo una reinterpretación de la materia de la consulta, la misma es constitucional y por ello, votaron en contra del proyecto de Aguilar Morales. El ministro Pardo afirmó que, de establecerse esta reinterpretación en la materia de la consulta podría declararse constitucional, pero finalmente definió su voto a favor del proyecto.

Laynez indicó que no comparte los argumentos de quienes se pronunciaron a favor de la consulta y quienes han pedido replantear la materia de la misma para ajustarla a la constitución. "Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad, los poderes ejecutivo y legislativo sí", dijo Laynez. "En mi punto de vista este tribunal constitucional no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos".

Piña Hernández enfatizó en que el debate de la Corte no es sobre el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones trascendentales. "La materia de esta pregunta, a mi juicio, es inconstitucional", afirmó. "Se pretende consultar si el estado debe cumplir con su deber de investigar el delito".

Una vez tomada la votación, el ministro presidente decretó un receso para que los integrantes del Pleno se reúnan de modo privado para discutir las modificaciones que pueden hacer a la pregunta planteada por el presidente López Obrador. En las próximas horas de este mismo jueves reiniciarán la sesión pública para emitir su voto.