Declara Salud oficialmente a México en Fase 2 del Covid-19

La Secretaría de Salud declaró el inició de la Fase 2 de coronavirus en México, con 367 casos conrmados a Covid-19, de los cuales 292 son importados y 5, es decir, 1%, no tienen antecedentes identicables de importación. "En México, aún no llegamos al punto de inexión o de propagación de lenta a acelerada, y es la oportunidad de México, porque se ha actuado oportunamente, se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación y el momento es este, por lo que declaramos el inicio de la Fase dos", dijo. Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en México se detectaron contagios comunitarios, sin embargo, en la conferencia nocturna, Hugo López - Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud el calicó de "arbitrario y poco realista" cambiar de fase de un día a otro.

"La ventaja es poder programar adecuadamente el momento de cambio de distintas fases y medidas de salud pública, si vemos la distribución de casos de acuerdo a su origen, 80% han venido del exterior, connacionales que viajaron o ciudadanos que viajaron, hasta casi 20% son casos que derivan de este proceso de importación y son contactos directos de personas que contrajeron el virus en otro país y lo que tenemos como señal muy temprana es la existencia de casos en los que no hay antecedente de contacto, aunque es 1%, 5 casos, es señal temprana que debe ser tomada en cuenta".

Sobre las defunciones, López – Gatell Ramírez destacó que en México han ocurrido cuatro, "muy desafortunadas", pero las comparó con las más de 5 mil 400 de Italia, mil 270 de España, 674 de Francia, 407 de Estados Unidos y 94 de Alemania. "México se encuentra en un área de oportunidad y la aprovecha con base en la ciencia". Agregó que se seguirán reportando casos y que el éxito en la reducción de transmisión a través de las medidas de mitigación comunitaria hará que la epidemia sea más larga, por lo que se podrá administrar el riesgo y tener menos casos de los que se pueden atender en el sistema de salud nacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud expresó que para la fase 3, el sistema de Salud tendrá retos importantes, pero se podrán solventar si está organizado, llamó a mantener alta la moral y evitar la discordia. "Todo el personal que representa al sector salud es una comunidad valiente, heroica, que ha solventado adversidades en el día a día y etapas críticas, su solidaridad, responsabilidad y compromiso es fundamental, no podemos entrar en discordia, ninguna clase de distanciamiento emocional y de comunicación, todo el sistema tiene que estar atento para este reto".

En este sentido, recordó que la convocatoria del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para contratar a 43 mil profesionales de la salud continua abierta, al momento se han reclutado mil 200 personas, pero armó que es necesario acelerar este proceso.

"Tenemos que acelerar el proceso de reclutamiento, invitamos a personal de salud que atienda la convocatoria y se comprometa con el futuro del país. La Unidad Nacional nos va a robustecer, no solo para solventar este problema, sino para encontrar que las mejores capacidades del país, están en la gente, establecemos sana distancia, pero no es física, no es moral, no es emocional ni afecta a la solidaridad del pueblo"

¿Qué implica la fase 2 por coronavirus?

Durante el n de semana, los casos de coronavirus o Covid-19 subieron considerablemente en el país y se cancelaron las clases de educación básica, una medida que busca evitar aglomeraciones.

De igual forma, las autoridades sugieren utilizar la "sana distancia" o "distanciamiento social" en medio de la epidemia. Previamente, López - Gatell Ramírez, comentó que la epidemia puede durar en el país, por lo menos 12 semanas, que fue lo que duró en China, por lo que llamó a mantener la calma, en seguir medidas de prevención como lavado frecuente de manos, saludo de etiqueta, no asistir a eventos de concentración masiva y evitar la propagación de rumores.

Hasta el momento, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el Covid-19 o coronavirus.

Fase de importación

Estar en la fase 1 de la contingencia representa que en el país se han presentado "decenas" de casos y que estos son importados, es decir que las personas que enfermaron viajaron al extranjero donde adquirieron la enfermedad.

En este punto, es posible detectar el origen del contagio y no existen restricciones ni para el saludo de personas, ni para llevar a cabo eventos públicos en espacios cerrados ni abiertos. Se difunde información en escuelas y universidades, así como espacios de trabajo.

Fase de dispersión comunitaria

La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria. En esta fase, los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país.

A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos.

En dicha fase se pide evitar el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos, con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas, parques y playas.

Fase de epidemia

La tercera fase es la de epidemia, al que se llegaría entre 2 y 3 semanas después de haberse alcanzado el escenario 2, cuando ya los casos se cuentan por miles. España e Italia se declaran en esta fase.

En el peor escenario que contempla la SSA para esta fase, el cual implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus ni se diera atención a ninguna persona enferma, el Covid-19 infectaría a entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas.

Sin embargo, en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre 175 mil y 300 mil personas. De estas personas, se calcula que la minoría requeriría hospitalización en terapia intensiva y que más de 70% de las personas infectadas pudieran estar asintomáticas, lo que quiere decir que solo serían portadoras.

En esta fase 3, también se pide evitar el saludo de beso y abrazo y se suspenden los eventos públicos, además de que se suspenden clases en escuelas donde haya brotes activos, así como las actividades en centros laborales también con brotes activos.