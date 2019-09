Declara GB ilegal cierre de Parlamento

En un importante golpe para el Primer Ministro británico, Boris Johnson, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal hoy su decisión de suspender el Parlamento durante cinco semanas durante la crucial cuenta atrás para el Brexit.

La decisión unánime de los 11 jueces del tribunal declaró "nula y sin efecto" la orden de suspender las sesiones parlamentarias.



La histórica decisión provocó peticiones inmediatas de que Johnson renunciara al cargo.



El líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, dijo en la conferencia de su partido que la decisión refleja el "desdén" de Johnson por la democracia y el Estado de Derecho.



Corbyn afirmó que Johnson debería "convertirse en el Primer Ministro que menos tiempo ha servido".



El duro tono del fallo judicial y el hecho de que fuera un voto unánime hizo que muchos dijeran que Johnson no puede seguir en el cargo.



"Su posición es insostenible y por una vez debería tener el coraje de hacer lo correcto y renunciar", afirmó la legisladora del Partido Nacional Escocés Joanna Cherry, una de las personas que presentó la demanda contra el Primer Ministro.



Johnson, que se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, no hizo comentarios sobre el veredicto en un primer momento. Antes había señalado que obedecería la decisión judicial.



"La suspensión fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de realizar sus funciones constitucionales sin justificación razonable", indicó la juez Brenda Hale, presidenta del Supremo.



El fallo supone que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, añadió.



El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo hoy que ésta sesionará mañana a las 11:30 horas locales tras el fallo de la Corte Suprema.



Bercow dijo que el fallo significa que la suspensión nunca tuvo vigencia. Añadió que mañana no se realizará la sesión semanal de preguntas al Primer Ministro, ya que Boris Johnson se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.



Agregó que los ciudadanos tienen derecho a que el Parlamento cumpla con sus deberes constitucionales medulares.