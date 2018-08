Declara Congreso misión cumplida

Ciudad de México

A cuatro días para que acabe formalmente la 63 Legislatura, Ernesto Cordero, presidente del Congreso, le quita el toque solemne al cierre de los trabajos en la Comisión Permanente.

Antes de sonar la campana que marca el fin de sesión y de los trabajos parlamentarios, expresa en tono de broma: "Chirrín chinchín" y todos ríen.

Han desfilado 8 legisladores de las bancadas para despedirse, y Emilio Gamboa, coordinador del PRI, reconoce en tribuna la victoria "aplastante" de Morena.

Dice que la nueva mayoría que asumirá el próximo martes tiene una gran responsabilidad y advierte: "Gobernar se dice fácil, pero es muy complejo, y lo van a ver".

Luego de presumir su experiencia junto a varios expresidentes Gamboa hace sugerencias a los triunfadores del pasado 1 de julio.

"Los que se van al gabinete tienen que pensar siempre que lo que tienen que hacer es servir y no servirse", aconsejó quien ha cobrado como funcionario desde 1982, cuando fue secretario particular del ex Presidente Miguel de la Madrid.

A tres 3 meses de que sea relevado por Andrés Manuel López Obrador, el priista reconoce al Presidente Enrique Peña Nieto.

"Las 62 y 63 Legislatura pasarán a la historia como las más productivas que ha tenido el México moderno, y eso se debe a que Peña Nieto no vino a administrar este país, él vino a transformar este país".

Cordero habla por teléfono, textea, se acomoda la corbata, mientras la sesión la conduce el diputado priista Enrique Jackson.