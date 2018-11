Decisión 2018 en recta final. ¿Demócratas o Republicanos?

McAllen, Tx. - En cuestión de horas los electores definirán quien controlará las 2 cámaras del Congreso, ¿Demócratas o Republicanos?. Consideradas como una de las elecciones más cruciales de los últimos tiempos.

Todos los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en la boleta electoral, y 35 de los 100 escaños en el Senado.

Las elecciones de medio término ('midterm elections'), los votantes eligen los miembros del Congreso y gobernadores, además de autoridades locales en algunos estados, como Texas.

En Texas, los electores emitirán sufragio para gobernador entre Greg Abbott que busca la reelección y su oponente la demócrata y ex alguacil de Dallas, Lupe Valdez

El demócrata Beto O´Rourke y el republicano Ted Cruz protagonizan una de las contiendas más reñidas por una curul en el Senado. O´Rourke desafía a Cruz en Texas, un territorio tradicionalmente republicano.

Enumeran. Casillas electorales para todo el condado el día de la elección.

-

CONDADO HIDALGO

Con una importante población hispana, Texas impuso un nuevo récord de votantes inscritos, con más de 15.6 millones de electores, incluidos 362 mil 815 en el condado de Hidalgo.

A nivel local, los votantes acudirán a las urnas para elegir a un nuevo juez para el condado de Hidalgo. Los electores deben decidir entre el ex alcalde de McAllen, el demócrata Richard Cortez y la republicana Jane Cross.

En el condado se han instalado 74 casillas electorales donde los votantes pueden emitir su sufragio. Las casillas electorales estarán abiertas desde las 7:00 hasta las 19:00 horas de este martes. El Condado Hidalgo ofrece el programa donde pueden votar en cualquier casilla.

En la boleta electoral también docenas de carreras para la emisión de bonos, juntas escolares, funcionarios municipales, entre otros, para estar mejor informado visite el sitio web del Departamento de Elecciones del condado de Hidalgo en https://www.hidalgocounty.us/105/Elections-Department

-

ÚLTIMO ESFUERZO

Con tanto en juego, los activistas también ha redoblado los esfuerzo para sacar a lo hispanos a votar. "El que no vota no cuenta y si no cuenta no afecta los resultados", dicen.

De hecho, organizaciones comunitarias se han ofrecido para trasladar a los electores calificados hasta las casillas para emitan su voto este martes,

Básicamente, estos comicios determinarán qué partido controla las dos cámaras del Congreso y tiene el poder de supervisión del presidente Donald Trump y de su administración.

Según los últimos datos actualizados de FiveThirtyEight, sitio web especializado en pronósticos electorales, la probabilidad de que los demócratas obtengan el control de la Cámara es de un 84.8 por ciento, frente a tan solo un 15.6 por ciento que tienen de hacerse con el Senado. Con todo, las encuestas muestran que las carreras por la Cámara están muy parejas y que nada está garantizado.

Para una lista completa de las carreras en juego o conocer la ubicación y horario de las casillas electorales.