Decidirán empresas cómo cobrar el IVA

"Estaríamos esperando entonces este estímulo que sería hasta el 31 de marzo, es la fecha para el padrón de beneficiarios de las empresas". Florentino Bautista Hernández, líder nacional de los contadores públicos.

Empresas deberán decidir si quieren acceder a los estímulos fiscales para poder facturar al 8 por ciento en el Impuesto del Valor Agregado (IVA) y del 20 por ciento Impuesto Sobre la Renta, el cual se podrá iniciar a finales de marzo cuando ya se tenga el padrón.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Florentino Bautista Hernández, en su visita a Reynosa, aseguró que cada comercio o empresa analizará si los estímulos que ya traen les beneficia más o los de la zona libre.

"Sale un decreto pero al final salen las reglas de cómo se aplicaría, cuando se pregunta del beneficio que pueden estas reglas, estaríamos esperando entonces este estimulo que sería hasta el 31 de marzo, es la fecha para el padrón de beneficiarios de las empresas que van adoptar el estímulo", dijo.

NO LES FAVORECERÁ A TODOS

Bautista Hernández, explicó que es una opción y no es obligatorio para las empresas, por lo que el contribuyente está en la decisión de elegir si aplica o no, además no les favorecerá a todos.

"Se establecen las reglas para efecto de las dudas que existían con respecto a cómo acreditar la residencia de las personas en la zona fronteriza", expresó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Subrayó que hay empresas que tienen estímulos diferentes, dependiendo el rubro o la actividad económica que desarrollen, por lo que será necesario medir los beneficios.

Recalcó que es un comienzo para la zona franca, por lo que no se sabe cómo será el beneficio final para las empresas, por lo que es cuestión de tiempo para ver los resultados.

APOYAN ESTRATEGIA FEDERAL

Además, en el tema del desabasto de gasolina, se manifestaron a favor de la estrategia contra la corrupción en PEMEX, para evitar el huachicoleo y las pérdidas para el país, explicaron que es como hacer un inventario en una empresa para ver lo que entra y sale, para determinar el problema.

Lo que está haciendo el Gobierno Federal es verificar lo que está llegando al destino, quien compra.

"Se habla del tema de empresas fantasma, supuestos que están participando en la corrupción y la manera de hacerlo tal vez es en ese sentido, nosotros como técnicos lo entendemos porque hacemos inventario, nos sumamos a ese combate a la corrupción, tenemos herramientas normativas de hacer servicios convenidos con las empresas y hacer un atestiguamiento para hacer revisión de la mercancía que llega y sí sale, es como un panal de abejas y es válido esta labor, el desabasto es por inventario y el comienzo para lo que viene", dijo Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Florentino Bautista Hernández.

Aclaran dudas

>El IVA al 8 por ciento no entra en vigor a partir del primero de enero en que se anunció la zona libre para la frontera

>Primero deben solicitar su registro ante el Sistema de Administración y esperar a ver si son aceptados

>Al 8 por ciento podría implementarse una vez que Hacienda defina el padrón de los fronterizos

>Estiman que eso podría darse hasta finales del mes de marzo, porque además existen requisitos que se deben cubrir

>No es una medida obligatoria y pero tampoco favorecerá a todos porque podrían dejar de recibir estímulos con que cuentan con el IVA al 16

Son dos opciones

1 Cobrar al 8 por ciento y aprovechar el estímulo fiscal para la zona franca, con riesgo de perder algunos beneficios que reciben actualmente

2 Mantenerse con la aplicación del Impuesto al Valor Agregado y conservar los estímulos fiscales obtenidos durante el año pasado