Decidirá Tamaulipas cuándo reactivarse

Cd. Victoria, Tam.

El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que Tamaulipas no se apresurará en reactivar su actividad económica para evitar rebrotes del virus SARS-CoV 2, como ya ocurrió en otros países donde se ha observado un incremento de casos tras una aparente mejoría, y será el Comité Estatal de Seguridad en Salud quien determine el calendario correcto para esto.

"No podemos caer en la tentación de empezar a abrir diferentes sectores si no se hace un análisis profundo previo y evitar que la curva se siga incrementando", mencionó la mañana de este lunes a su llegada a Palacio de Gobierno donde sostuvo una reunión con los titulares de las secretarías de Salud, de Desarrollo Económico, de Finanzas y General de Gobierno, entre otras.

"Hay que tomar en cuenta que no podemos bajar la guardia, ya hemos hecho un gran esfuerzo, muchos sacrificios por parte de las familias tamaulipecas y yo sé que es una situación difícil, compleja, pero no podemos caer en la tentación de empezar a abrir diferentes sectores si no se hace un análisis profundo previo y evitar a que la curva se siga incrementando", agregó.

Este lunes dio inicio el modelo federal de reactivación económica en 269 municipios ´de la Esperanza´ a nivel nacional, asimismo, será el 30 de mayo cuando se dé por finalizada la campaña nacional de ´Sana Distancia´; no obstante, estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán ya han planteado estrategias individuales para prolongar dicha campaña dependiendo de sus circunstancias.





VECINDAD CON EU, ES PARA TOMAR EN CUENTA

"Hay que tener en cuenta que tenemos la vecindad con Estados Unidos, especialmente con Texas, que tuvieron un brote adicional una vez que ellos decidieron abrir parte de las empresas y negocios y no queremos que nos pase lo mismo", cabe señalar que domingo fue el día con más casos de Covid-19 registrados en Tamaulipas, 81 nuevos casos, desde el 16 de marzo que fue el primer día con un paciente confirmado en la entidad.

"El grupo de gobernadores que nos hemos reunido tomamos la firme determinación que serán los estados en base a sus circunstancias quienes determinen cuáles son las áreas que estarán abriéndose, para no caer precisamente en la tentación y equivocación que han caído algunos otros, de abrir sin tener ningún control", finalizó.