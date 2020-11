Decidirá Congreso sobre Pacto Fiscal

El Congreso de Tamaulipas decidirá permanecer y/o salir del Pacto Fiscal en caso de no autorizarse los recursos federales para el próximo año en la votación que se hará de la Ley de Egresos del próximo año en el Congreso de la Unión.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernar Francisco García Cabeza de Vaca quien indicó que esperarán al día 15 de noviembre cuando es la fecha límite para aprobarse el presupuesto de egresos de la federación, en caso de seguir como esta la propuesta será el Congreso de Tamaulipas el que decida permanecer o no.

"Quien determina si un estado se mantiene o no con estos convenios o con el Pacto Fiscal es el Congreso de cada Estado, entonces vamos a esperar al día 15 a que resuelvan los diputados federales", indicó García Cabeza de Vaca.

El Gobernador de Tamaulipas agregó que la decisión de no salirse o mantenerse en el Pacto Fiscal no es exclusiva del Presidente de la República o de la Secretaría de Hacienda, ya que cada estado a través de sus Congresos pueden decidir mantener este pacto creado en la década de los años setentas.

"No es una decisión del ejecutivo federal, no es una decisión de Hacienda, que no engañen al pueblo de México es decisión de cada estado mantenerse o no, no es un tema de controversias, las controversias son paralelas", agregó.

Respecto a la controversia constitucional que se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Alianza Federalista por la Ley de Coordinación Fiscal, Francisco García Cabeza de Vaca, indicó que pareciera que la Suprema Corte no le esta dando la atención adecuada.

Espero que sea por el tema de la pandemia, por que pareciera ser que no le están dando la importancia que se merece este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se presentó una controversia parcial de la Ley de Coordinación Fiscal", indicó