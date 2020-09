Deciden no reabrir por ser incosteable

Río Bravo, Tam.- Poco a poco como parte de la nueva normalidad en la ciudad, a pesar de que el número de contagios es menor a comparación a otras fechas, hay negocios que definitivamente decidieron no levantar más las cortinas desde que inició y se recrudeció la pandemia desde hace más de cinco meses.

Lo anterior se pudo constatar en un nuevo recorrido tan solo por la avenida principal Francisco I. Madero, en donde persiste importante número de locales cerrados.

En menos de 6 cuadras, son varios los locales en donde no se dio más la apertura, algunos por que ya no es costeable y no pudieron ponerse al corriente y pagar la renta, otros que aun siendo los propietarios no tiene fecha de reapertura.

Tan solo en la última encuesta y datos aportados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, reportaron una perdida superior a los 800 empleos en la ciudad los cuales no se han podido recuperar al verse afectados por la pandemia del Covid-19.