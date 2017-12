Deciden hoy la solicitud de licencia del gobernador en N.L.

Monterrey, N. L.

Será este viernes, cuando el Congreso local acepte formalmente la solicitud de Jaime Rodríguez Calderón, de ausentarse del cargo de gobernador por seis meses y lo releve de manera interina el secretario general de Gobierno, Manuel González.

El argumento de Rodríguez Calderón es que tras dos años en el cargo, busca una candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Salvo cambios de última hora, las bancadas del PRI y PAN, que son mayoría en la sede legislativa no se opusieron, ni a la licencia, ni a la propuesta de relevo en la gubernatura.

Fuentes del Congreso mencionaron que los diputados acordaron ayer con las dirigencias de sus respectivos partidos, votar a favor y oficializar dicho cambio.

El coordinador legislativo del PRI, Marco González dijo que a pesar de que Jaime Rodríguez Calderón ha incumplido varias promesas de campaña, tiene derecho a dejar su despacho temporalmente.

Agregó que tampoco pueden oponerse a que su secretario de Gobierno sea el mandatario interino, en base a la Constitución local.

De la misma manera se pronunció el coordinador del PAN, Arturo Salinas.

Se pretende que en el transcurso del día, el Congreso avale la licencia y que por la noche, Manuel González asuma la gubernatura interina.

Jaime Rodríguez Calderón aclaró que en caso de ganar la Presidencia, volvería al cargo luego de las elecciones de julio próximo, para ausentarse en definitiva.

Explicó que de no ser favorecido en la contienda, retomaría la gubernatura para cumplir su período constitucional en la entidad.

INCUMPLIó PROMESAS

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que podría quedarse como novia de rancho “vestido y alborotado”, si el Congreso de Nuevo León decide no otorgarle la licencia al cargo, que se votará este viernes y que este jueves ya fue aprobada en comisiones.

Asimismo, ante los cuestionamientos de consejeros del INE sobre la opacidad en sus gastos para recopilar firmas, señaló que en su momento aclarará todo y “si quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro”.

Entrevistado después de acudir a una ceremonia de graduación de 300 jóvenes de preparatoria en sistema abierto, como parte de un programa entre la UANL y el gobierno del estado, “El Bronco” reconoció que incumplió su promesa de no “chapulinear” y ofreció disculpas a líderes empresariales que cuestionaron su decisión, pero dijo que si alguien le quiere entrar “con mucho gusto me hago a un lado”.

Expresó que está pagando con el rechazo de esa gente que no votará por él, porque no pudo cumplir ese compromiso, “pero es una lucha noble para que mis hijos estén orgullosos de su papá”.

Luego, cuando la reportera de un medio local recordó que también había ofrecido renunciar a la gubernatura si buscaba la presidencia, señaló, “eso quisiera tu periódico, pero se joden, no voy a renunciar, también ayer le ofrecí a mi vieja llevarla al cine y no lo hice. Tu periódico no es el dueño de la voluntad de nadie”, añadió.

Cuestionado sobre las advertencias del consejero del INE, Marco Antonio Baños, sobre la posibilidad de negarle el registro por la opacidad y no reportar a tiempo sus ingresos y egresos para conseguir firmas, “El Bronco” dijo: “parece que ese consejero es nombrado por los partidos, no estoy incumpliendo la ley. Lo que debe de hacer es quedarse callado. Si también quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro”.