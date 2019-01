Deciden hoy amparo para jefe de la Policía. Busca evitar lo despidan del cargo

Edinburg, Tx.- Será el día de hoy cuando un juez decida si se extiende el amparo promovido por el jefe de Policía de Álamo, Baudelio Castillo, para evitar que lo despidan de su cargo al frente del departamento, luego de una audiencia en la que dijo que se trata de represalias por parte de funcionarios que están siendo investigados.

Bajo la ley de Texas, no se requiere que la ciudad tenga una razón específica para terminar la relación laboral con Castillo, simplemente es una decisión administrativa, pero el funcionario tramitó un amparo y acusa a la alcaldesa de Álamo, Diana Martínez, al administrador de la ciudad, Luciano Ozuna y al comisionado Robert De La Garza por represalias; el miércoles testificó sobre varias investigaciones que lleva a cabo en su contra.

El jefe del Departamento de Policía de Álamo destaca que De La Garza lo presionó para promover a un sargento que posteriormente fue arrestado por robar lentes de sol de la sala de pruebas. Las otras investigaciones incluyen al alcalde y al administrador de la ciudad por malversación de fondos.

Así mismo el funcionario declaró que después de que estas investigaciones salieron a la luz, fue más difícil para él presentar solicitudes de fondos para el departamento de policía, a lo que autoridades municipales contestaron que el jefe de la Policía ha gastado todo su presupuesto asignado para el año 2018-2019 en meses.

Algunos residentes que apoyan al jefe Castillo destacan que éste ha realizado en pocos meses el trabajo que no se había hecho en años, al combatir la delincuencia y el tráfico de enervantes en la localidad, por lo que no se explican la intención de algunos funcionarios de correrlo, en particular de funcionarios que están siendo investigados por una u otra razón.