Deciden aprobar Liga de Desarrollo

GUADALAJARA, Jalisco

En la reunión se acordó que los 12 equipos que participaban en la Liga de Ascenso están invitados al nuevo formato.

En un comunicado extenso enviado esta tarde, se reiteran las razones por las cuales nunca han comulgado con las nuevas iniciativas, que consideran se tomaron de manera unilateral y sin tomar en cuenta a los afectados.

"Nunca estaremos a favor del autoritarismo, la prepotencia y la imposición de ´acuerdos´ sin escuchar a las minorías. El ejemplo que nos han dado, no representa en lo absoluto ´el juego limpio´ que tanto se ha pregonado", dice el documento.

Para la directiva, la compensación de 60 millones de pesos para los doce equipos, cantidad que servirá para completar los pagos pendientes con los jugadores, no es suficiente, sobre todo para los que ya no tendrán cabida, al no cumplir con el requisito del límite de la edad de 23 años para ser admitido en la nueva liga.

"Pero a cambio se aniquilan sus ilusiones y aspiraciones deportivas. Nadie ascenderá esta temporada 2019-2020".

Así también afirman que el otro pago de 240 millones de pesos a repartir entre los doce clubes -20 millones de pesos por cada uno- por haber aceptado eliminar el ascenso y descenso tampoco son suficientes.

"Porque no compensan la disminución de ingresos que tendremos por patrocinios que apostaban por el ascenso de nuestros equipos, ni la disminución de ingresos por la venta de mercancías, boletaje y esquilmos".

De tal forma, el comunicado concluye con el mensaje del análisis para un futuro inmediato.

"El patronato de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara analizará con un equipo de abogados, la validez y legalidad de las decisiones tomadas y, en los próximos días, daremos a conocer nuestra postura al respecto, así como las acciones que habremos de emprender, siempre dentro del marco de la ley".