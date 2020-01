Decide tribunal que Lilly Téllez siga en la bancada de Morena

Ciudad de México.

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decidió que la senadora Lilly Téllez se quede en la bancada de Morena en el Senado de la República.

El Tribunal resolvió que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no tiene facultad para determinar sobre la vida legislativa de sus militantes.

Resaltó, además, que Lilly Téllez no es militante de Morena, por lo cual no causa efecto la determinación que en su momento tuvo.

En 2019 la senadora Lilly Téllez se pronunció en contra del aborto, lo que molestó en diversos sectores del partido. En consecuencia, la Comisión de Honor y Justicia llevó el caso y ordenó al coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, separar a Téllez, de la bancada.

El caso llegó hasta el Tribunal Electoral en donde se determinó que no procede la determinación de la Comisión de Honor y Justicia.

"Esta persona no es militante del partido, por lo cual las normas del partido no le afectan. Si bien llegó por la vía de Morena al escaño en el Senado, no se ha convertido en militante de Morena", señaló el magistrado José Luis Vargas.

En este caso también se discutió el caso de la amonestación pública que Morena hizo a Ricardo Monreal, por aparentemente incidir en la votación para elegir a la Mesa Directiva del Senado que hoy encabeza Mónica Fernández.

Asimismo se enviará a la Comisión de Honor y Justicia, de Morena, un apercibimiento para que evite tratar temas que son del ámbito legislativo.