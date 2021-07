Decide Liga MX ignorar el gol de visitante

No fue el único cambio. El organismo presentó un plan para mejorar el tiempo efectivo de juego y, por ende, el espectáculo, por lo cual los futbolistas que acumulen cinco amonestaciones serán suspendidos un partido, para evitar que cometan faltas casi por sistema.

Los clubes que aporten seleccionados a la Copa Oro y Juegos Olímpicos no podrán solicitar la reprogramación de sus partidos; el único motivo válido para aplazar juegos es un brote de Covid-19.

Se establece protocolo de conmociónUno de los principales acuerdos, tras la Asamblea de Dueños, fue la implementación de un protocolo de conmoción.

Los equipos podrán realizar una sustitución extra, a las cinco ya permitidas, en caso de que uno de sus jugadores sufra dicho incidente.

Habrá un médico independiente a los clubes protagonistas del partido y quien, a manera de perito, determinará la condición de salud del futbolista que haya sufrido una conmoción y si en dicho caso aplica el protocolo respectivo.

Se crean más torneos de fuerzas básicasLa pandemia de Covid-19 interrumpió el proceso formativo de varios futbolistas.

"En fuerzas básicas se reorganizan en nuevos grupos de edad, los que perdieron su categoría van a poder recuperarla: Sub 20, Sub 18, Sub 16, Sub 14 y en todas existirá la regla de menores", mencionó Mikel Arriola.

No se incrementaría el aforo en el AztecaMientras Santos tiene autorizado el 70 por ciento del aforo en el Estadio Corona para el juego de ida de la Final contra Cruz Azul, el cuadro cementero no puso en la mesa el tema de que le autoricen una entrada mayor al 25 por ciento de la capacidad del Azteca.

"No existe ningún planteamiento, el aforo lo ha fijado el Gobierno de la Ciudad de México y somos muy respetuosos, no hay planteamiento de aforo mayor.

"El 70 por ciento del aforo en Coahuila deriva de un color verde, los protocolos de la Liga MX los aplicamos para color amarillo, pero es algo a revisar con la Secretaría de Seguridad local, se cumple de la misma manera aunque el estadio tenga el aforo completo", dijo el dirigente Arriola.