Decide familia desconectar a John Singleton

Cd. de México.

Familiares de John Singleton decidieron que este lunes sea retirado el apoyo artificial que mantiene con vida al director, reportó The New York Times.



Aproximadamente a las 10:00 horas, tiempo del Pacífico, el representante del cineasta lanzó el comunicado en el que se informa sobre la decisión.



"Con gran tristeza anunciamos que nuestro amado hijo, padre y amigo John Daniel Singleton dejará de recibir apoyo artificial este lunes", compartieron.



"Ésta fue una decisión angustiosa que nuestra familia tomó, tras varios días de reflexión, con las cautelosas recomendaciones de los médicos de John".



El director de Los Dueños de la Calle cayó en coma el pasado miércoles, luego de haber sufrido un derrame cerebral.



Hasta el momento, no se ha informado sobre la hora en que el apoyo artificial será retirado.