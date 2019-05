Decide EU finalizar el acuerdo tomatero

Washington, D.C.

Los productores y exportadores de tomate mexicano están pagando desde ayer derechos compensatorios provisionales de 17.5 por ciento para poder realizar sus envíos de tomate fresco hacia EU.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el martes la conclusión del Acuerdo de Suspensión de Investigación Antidumping del tomate que permitía desde 1996 la entrada sin aranceles de las importaciones mexicanas del producto, al estar comprometido en proteger a su propia industria tomatera.

La Secretaría de Economía en México (SE) dijo que dicho pago implicará un costo anual superior a 350 millones de dólares para el exportador mexicano y advirtió que muchos pequeños y medianos exportadores se verán imposibilitados de hacer frente a esta pesada carga financiera.

Ahora toca que la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos emita 45 días después su determinación final de daño a la industria, lo que podría suceder alrededor del 1 de noviembre de 2019, detalló la SE.

De determinar que el País no incurrió en precio dumping, Estados Unidos tendrá que regresar el valor que se acumule por los aranceles ejercidos desde ayer hasta el día que se dé la resolución final.

"(Terminar el Acuerdo) No nos quita que seguiremos en la mesa negociando, no quiere decir que esto ya se acabó, este día y los que sigan vamos a seguir. Todavía no se ha dicho la última palabra", refirió Manuel Cazares, vicepresidente del sistema producto tomate a nivel nacional.

Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades) también confió en que se pueda retomar el Acuerdo y mencionó que en su organización hay una mesa de trabajo que sigue la negociación.

"Los costos de producción se encarecerían y se podían reducir alguna producción de tomate en México y repercutiría en los empleos", afirmó Rojo.

Probablemente serían los consumidores estadounidenses quienes tendrían que asumir el pago de dichos derechos compensatorios, dijo Rojo.

En principio, sería el importador el que tendría que pagar dicho derecho, por lo que se podrían reducir las exportaciones mexicanas, ya que Estados Unidos buscaría nuevos proveedores, agregó Rafael García, especialista en temas de comercio internacional y competencia económica de la UNAM.

Mientras tanto, en Washington, el Secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que confían en lograr una solución negociada a favor de su industria.

"El Departamento de Comercio continúa comprometido con asegurar que las industrias nacionales estadounidenses estén protegidas de prácticas de comercio injustas", señaló Ross en un comunicado.

Según un estudio publicado en abril pasado por parte de la Universidad de Arizona, los consumidores estadounidenses podrían ver los precios del tomate en los supermercados incrementarse entre un 40 y un 85 por ciento.